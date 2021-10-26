【健康解碼】精準分辨乳癌 減低腦復發風險

與不少香港女性一樣，未及60歲的林女士剛準備迎接退休生活，在對新生活充滿期待之際，卻突然確診乳癌，除了屬「荷爾蒙受體」陽性（HR+），同時亦是一般人所認為「較惡」的「HER2受體」陽性（HER2+）乳癌。性格堅強的她捱過一整年的標準療程後，竟發現多個淋巴結擴散，令她深感氣餒。臨床腫瘤科專科醫生張文龍指出，以上類型的乳癌患者的腦部擴散風險高，患者即使接受傳統治療後，仍然要面對復發的惶恐與不安，建議可考慮之後再接受為期一年的「強化延伸輔助治療(extended adjuvant treatment」，以減低復發風險。

乳癌的精準治療是建基於準確的臨床分期和分子分類。臨床分期視乎腫瘤的大小和分佈；分子分類則是按病理報告中，癌細胞表面存在的不同受體（主要為「荷爾蒙受體（HR）」和「HER2受體」）來分類。精準的臨床分期和分子分類，可使治療的效果更為理想，而不同的分期和分子分類，可評估患者的預後情況，如復發風險等，治療方案亦隨之有所不同。

以林女士確診的HER2+ HR+乳癌為例，HER2+惡性度較高，擴散和復發的機會亦較高，HR+的特點是「延遲復發」，即癒後10年或以上仍有復發機會。具備這兩種特點的乳癌患者，需要接受長期監察和利用藥物降低復發風險。

逾三成HER2+乳癌出現腦復發

張醫生表示，HER2+的乳癌患者中，約有三至四成會有腦轉移，即使確診時排除了腦擴散，隨著時間發展，最終亦可能發生腦擴散；而有淋巴擴散的患者，腦轉移的風險更大。然而，傳統藥物如曲妥珠單抗，即使能有效壓抑癌細胞，但粒子較大，未能有效穿透用以保護腦部的天然「血腦屏障」（Blood-Brain Barrier），故難以清除潛藏在腦部的癌細胞，其單獨使用的個案仲，腦轉移風險亦會相對較大。

針對這些腦部復發的高危一族，張醫生指出，患者接受標準輔助治療後，可由醫生評估情況，並考慮需否繼續接受新一代口服小分子標靶藥「奈拉替尼（Neratinib）」，作「強化延伸輔助治療」，為期一年。

他引述研究指出，患者使用口服抗HER2受體的的小分子標靶藥，有效減低腦復發風險，尤其對同時有HR陽性的患者的益處更大。大型三期臨床研究顯示，以奈拉替尼配合荷爾蒙藥物作為HR+HER2+乳癌的強化延伸輔助治療，可有效降低5年相對復發風險及8年相對死亡風險達一半。而這新一代小分子標靶藥與HER2受體結合後更是「不可逆轉」，「即是說，它們結合後，不會容易被癌細胞打破藥物的連結，有助延長藥物持續反應的時間。」

與醫生緊密溝通 減副作用

治療要延長一年，患者必然會考慮到副作用的問題。以往有患者會擔心這類藥物會造成腹瀉等副作用，或會影響日常及社交生活，因而對這治療有所保留。但張醫生表示，經過臨床應用的經驗累積，這些副作用均可在發生前預防性地用一些簡單日常應用的止瀉藥，便能有效控制及舒緩，可減低副作用為她們生活帶來的影響。

醫生之言

不少患者都擔心好不容易完成一連串治療，又要面臨復發或腦復發的噩夢。然而，目前已有不少針對性的藥物用於治療HER2+乳癌和有效預防復發，每種藥物都有不同成效及副作用，患者應與醫生商討，按個人病情、年齡及承擔能力等，選擇最適合的治療方案。