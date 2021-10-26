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【健康解碼】精準分辨乳癌 減低腦復發風險
5 小時前
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健康解碼乳癌腦擴散奈拉替尼新一代口服小分子標靶藥臨床腫瘤科專科張文龍
【健康解碼】精準分辨乳癌 減低腦復發風險
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與不少香港女性一樣，未及60歲的林女士剛準備迎接退休生活，在對新生活充滿期待之際，卻突然確診乳癌，除了屬「荷爾蒙受體」陽性（HR+），同時亦是一般人所認為「較惡」的「HER2受體」陽性（HER2+）乳癌。性格堅強的她捱過一整年的標準療程後，竟發現多個淋巴結擴散，令她深感氣餒。臨床腫瘤科專科醫生張文龍指出，以上類型的乳癌患者的腦部擴散風險高，患者即使接受傳統治療後，仍然要面對復發的惶恐與不安，建議可考慮之後再接受為期一年的「強化延伸輔助治療(extended adjuvant treatment」，以減低復發風險。

乳癌的精準治療是建基於準確的臨床分期和分子分類。臨床分期視乎腫瘤的大小和分佈；分子分類則是按病理報告中，癌細胞表面存在的不同受體（主要為「荷爾蒙受體（HR）」和「HER2受體」）來分類。精準的臨床分期和分子分類，可使治療的效果更為理想，而不同的分期和分子分類，可評估患者的預後情況，如復發風險等，治療方案亦隨之有所不同。

以林女士確診的HER2+ HR+乳癌為例，HER2+惡性度較高，擴散和復發的機會亦較高，HR+的特點是「延遲復發」，即癒後10年或以上仍有復發機會。具備這兩種特點的乳癌患者，需要接受長期監察和利用藥物降低復發風險。

逾三成HER2+乳癌出現腦復發

張醫生表示，HER2+的乳癌患者中，約有三至四成會有腦轉移，即使確診時排除了腦擴散，隨著時間發展，最終亦可能發生腦擴散；而有淋巴擴散的患者，腦轉移的風險更大。然而，傳統藥物如曲妥珠單抗，即使能有效壓抑癌細胞，但粒子較大，未能有效穿透用以保護腦部的天然「血腦屏障」（Blood-Brain Barrier），故難以清除潛藏在腦部的癌細胞，其單獨使用的個案仲，腦轉移風險亦會相對較大。

針對這些腦部復發的高危一族，張醫生指出，患者接受標準輔助治療後，可由醫生評估情況，並考慮需否繼續接受新一代口服小分子標靶藥「奈拉替尼（Neratinib）」，作「強化延伸輔助治療」，為期一年。 

他引述研究指出，患者使用口服抗HER2受體的的小分子標靶藥，有效減低腦復發風險，尤其對同時有HR陽性的患者的益處更大。大型三期臨床研究顯示，以奈拉替尼配合荷爾蒙藥物作為HR+HER2+乳癌的強化延伸輔助治療，可有效降低5年相對復發風險及8年相對死亡風險達一半。而這新一代小分子標靶藥與HER2受體結合後更是「不可逆轉」，「即是說，它們結合後，不會容易被癌細胞打破藥物的連結，有助延長藥物持續反應的時間。」

與醫生緊密溝通 減副作用

治療要延長一年，患者必然會考慮到副作用的問題。以往有患者會擔心這類藥物會造成腹瀉等副作用，或會影響日常及社交生活，因而對這治療有所保留。但張醫生表示，經過臨床應用的經驗累積，這些副作用均可在發生前預防性地用一些簡單日常應用的止瀉藥，便能有效控制及舒緩，可減低副作用為她們生活帶來的影響。

醫生之言

不少患者都擔心好不容易完成一連串治療，又要面臨復發或腦復發的噩夢。然而，目前已有不少針對性的藥物用於治療HER2+乳癌和有效預防復發，每種藥物都有不同成效及副作用，患者應與醫生商討，按個人病情、年齡及承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

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臨床腫瘤科專科張文龍醫生
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】精準分辨乳癌-減低腦復發風險-290276
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