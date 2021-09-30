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【健康解碼】糖尿心增死亡風險 新藥助減威脅
5 小時前
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【健康解碼】糖尿心增死亡風險 新藥助減威脅
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糖尿病是全身性疾病，不穩定的血糖水平持續損害血管健康，引起身體其他器官病變；醫學界尤其關注俗稱「糖尿心」的心血管併發症，包括冠心病、心臟衰竭等高危病症，增加患者急性發作而入院甚至死亡風險。近年，一些新型降糖藥物有助控糖減重，協助身體排走多餘的糖份，有助消除「糖尿心」威脅。

任職教師的阿輝（化名）年僅三十多歲，由於工作忙碌及較少運動，體重持續超標，而他亦有家族糖尿病史；早前他因胸口不適、心絞痛求診，被診斷患糖尿病之餘，其心血管收窄情況亦頗嚴重，可說是本港近年典型的年輕化「糖尿心」個案。

高血糖易令心血管病變

心臟科專科江振昌醫生表示，糖尿病在本港非常普遍，臨床上不少糖尿病患者均為肥胖人士，甚至會出現上述個案中「糖尿心」徵狀：「當患者血液中的糖份過高，會導致蛋白質糖化並增加血管內壁發炎的機會，炎症會使內壁增厚，減慢血流速度及形成血塊，從而引致心口翳悶及心絞痛等病徵，一旦血塊脫離血管導致堵塞，更會併發急性心肌梗塞等疾病。」

江醫生引述數據指，糖尿病患者併發心血管疾病的機會，較健康人士高2至4倍，相關死亡率更高3至4倍。故此，降低血糖水平不僅能紓緩糖尿病症狀，更能減低出現心血管併發症及死亡風險。他稱，「糖化血紅素」（HbA1c)每下降1%，便能減低這些風險20%，要達到這個目的，治療方案的調控及改善生活習慣最為關鍵。

新藥機制助控糖減重 減「糖尿心」風險

現時，藥物治療是穩定血糖水平的主要手段。江醫生指出，傳統藥物主要刺激胰臟分泌胰島素，或增加身體對胰島素的敏感度達至控糖作用，惟對於部份患者而言，療效未算顯著。他表示，近年一些新型血糖藥物例如「SGLT-2抑制劑」，能夠穩定血糖，更可減低心血管疾病併發的風險。

究竟這類藥物如何預防「糖尿心」呢？江醫生說，這類藥物與傳統藥物的機制不同：「它能將身體內過多血糖經腎臟排出體外，達到減低血糖、熱量及血壓水平，更可幫助減重，相對適合一些體型較為肥胖的患者，亦較少出現一些傳統控糖藥物常見的副作用如低血糖症等。」他補充，控制糖尿病必須在藥物治療以外，配合生活習慣，例如戒掉高糖食物及定期運動，才能達到相輔相成的效果。

說回阿輝的情況，他在主診醫生安排下，先接受了「通波仔」手術令心血管回復暢通，術後再獲醫生處方SGLT-2抑制劑，血糖水平明顯改善，體重回落，運動量亦能逐漸回復正常人水平，現時整體健康狀態良好。

江醫生提醒患者，現時有不同治療方案應對糖尿病及相關併發症，各有成效、副作用及風險，患者應多與主診醫生討論，再因應自身病情選擇最適合的治療方案。

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心臟科專科江振昌醫生
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/【健康解碼】糖尿心增死亡風險-新藥助減威脅-287212
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