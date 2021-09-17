【健康解碼】自身免疫疾病致眼乾 及早應對病情 免角膜受損發炎

缺乏休息、經常對著電腦屏幕固然會令眼睛乾澀，增加患上乾眼症的風險，原來某些自身免疫系統疾病及慢性病症，也會誘發這種常見眼睛疾病，有患者就因淚水分泌不足而導致角結膜發炎。有眼科專科醫生指出，診斷乾眼症除了臨床及視力檢查外，亦要視乎患者病史而安排其他檢驗，排除共病因素，對症下藥才能妥善控制病情。

乾眼症是非常普遍的眼科疾病，估計本港有6至8成人有不同程度的乾眼問題，當中1成人的日常生活因此受到影響。眼科專科邱健醫生表示，夜睡、經常使用平板電腦或智能電話，是乾眼症最常見的成因，自身免疫系統疾病例如紅斑狼瘡症、類風濕性關節炎，以及患有糖尿病及甲狀腺疾病，也較容易患上乾眼症，然而較常被患者忽略。

60歲的陳先生（化名）生活習慣健康，少有使用智能產品，可惜雙眼多年來一直異常乾澀，即使使用眼藥水也無法解決問題。某次求診，眼科醫生根據他的病史及臨床徵狀，轉介他至風濕病科專科，抽血檢驗後，始發現原來他患有一種名為「乾燥症」的免疫系統疾病，致使他的淚腺無法分泌淚水。最終，在處方相應藥物下，他的乾眼徵狀得到紓緩。

邱醫生指出，不時遇到患者平日使用眼睛的習慣正常，也會遇到眼睛乾澀問題，翻查他們的藥物紀錄及病史，才知道與一些共病有關。他說：「不少慢性疾病及風濕科疾病也會影響到淚水分泌，長期服用抗敏感藥也會增加眼乾風險，故此診斷上不能單靠問症及臨床表徵，必須了解患者整個身體狀況，就如查案般抽絲剝繭。」

不過，部份患者對這種眼疾未有太在意，以為單靠使用人工淚液便能控制病情，導致病情反覆不定。邱醫生說，眼睛過度乾澀會導致角結膜發炎及潰瘍，產生發炎反應，令眼睛愈來愈乾，猶如一個惡性循環。他警告，若然久久未有求醫，不僅使斷症變得困難，長遠更會令角結膜永久受損，視力變得模糊，並且無法逆轉。

正因導致乾眼症成因眾多，邱醫生指治療方法也有不同，例如油脂堵塞引起的乾眼徵狀，便要透過補充油份的人工淚液應對，惟患者應避免使用含有防腐劑的人工淚液，否則只會加劇角結膜潰瘍情況。假如病情愈趨嚴重，現時也能透過手術改善病情，例如淚管堵塞手術及彩光治療，前者能減少淚水排走，使較多淚水能停留眼球表面，後者則可以加強眼瞼血液循環，調節眼睛的油脂分泌。

邱醫生提醒患者，應對乾眼症的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。