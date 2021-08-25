【健康解碼】足底筋膜炎 拗柴 港人普遍

及早治療 充份休息 免腳患惡化

近年港人熱愛行山，不過郊遊遠足的同時，記緊注意安全，避免足踝受傷。骨科專科醫生戴希恩指出，足底筋膜炎及拗柴是常見的足踝問題，與患者事前缺乏熱身及運動過於激烈有關，建議患者一旦出現發炎痛症，便應盡早透過藥物及物理治療應對，避免腳患惡化及復發。

消炎止痛 紓緩足底筋膜炎

當足底筋膜長時間伸展而超過筋腱可負荷的壓力時，便易造成急性或慢性損傷和出現發炎反應。戴醫生指出體型過胖、扁平足患者或經常進行高衝擊性運動者，相對容易患上這種腳患。腳跟著地會感到異常疼痛，部份患者需要使用腳尖走路，甚至連外出也不敢，影響社交生活。



戴醫生表示，這種筋膜炎症主要透過臨床診斷，以了解患者疼痛的密度及嚴重程度。紓緩病徵則可分為藥物與伸展運動兩方面︰「必要時可以使用處方消炎止痛藥貼或口服非類固醇消炎止痛藥，惟長期服用口服非類固醇消炎止痛藥 或影響腸胃，需要因應情況選擇。」若然情況嚴重，就可能需要用衝擊波或手術治療。



適量的伸展運動及簡單家居護理，同樣有助於減輕足底筋膜炎的徵狀。戴醫生舉例，不妨嘗試在家中進行腳部伸展運動（如附圖），輕微拉扯腳底筋膜或活動腳尖，有助減輕發炎引起的痛症。她補充，扁平足患者應在腳底加添鞋墊紓緩行走時的壓力；過胖人士亦要適量減重，才有望長遠把足底筋膜炎消除。

足踝扭傷 休息跟進防復發

另一種常見足踝問題則是俗稱「拗柴」的足踝扭傷，戴醫生指這種受傷情況可分為內外因素︰「有些人身體筋腱較為柔軟，腳部會較易出現扭傷；運動前缺乏熱身，運動時間過長或重覆跳躍較多的運動，也會增加扭傷的機會。」相對於足底筋膜炎，這種足踝問題可進一步作磁力共振影像診斷，評估韌帶撕裂情況，從而制訂適當的治療方案。



要妥善應對扭傷情況，戴醫生表示，最理想是把腫脹部位消腫，例如用冰敷、繃帶，抬高腳等方法。如果屬於嚴重扭傷，可以「打石膏」固定受傷位置加速韌帶 癒合。她引述研究指出，大約4成曾經「拗柴」的患者日後會在同一位置再次受傷，故此建議患者治療後應積極接受物理治療，避免再「拗柴」及足踝關節退化。



最後戴醫生提醒患者按個人的身體狀況、病徵等，與醫生討論和選擇最合適的治療方案。