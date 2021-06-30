【健康解碼】銀屑病患者需控制體重

小心肥胖影響治療成效

銀屑病常被視為難治、棘手的皮膚病，幸而針對這種免疫系統疾病的藥物發展迅速，現時較常使用的生物製劑，可助患者大幅改善病情，但要留意的是，生物製劑的療效可受不同因素左右，舉例，有研究便發現，肥胖的銀屑病患者接受生物製劑治療的成效，較體重正常並有恆常運動的患者為低。有醫生提醒患者，應透過適量運動維持理想體重，減低併發心血管疾病及代謝綜合症等的風險之餘，也避免生物製劑治療成效因肥胖所影響。

如何界定肥胖與否？一般來說，醫生會以「身體質量指數」（BMI）為指標，如指數超出24可稱之為超重或肥胖；若脂肪堆積的位置集中在腹部，便是所謂的「中央肥胖」。皮膚及性病科專科林嘉雯醫生指出，肥胖與銀屑病，兩者可以相互影響：「肥胖是誘發銀屑病病情活躍的風險因素之一，而肥胖的銀屑病患者對藥物的反應相對較差，相反若然患者體重較輕，接受治療的成效也相對較佳。」

運動量力而為 循序漸進

林醫生曾遇過一名20歲的銀屑病患者，他的病情惡化速度快，短時間內皮屑徵狀已蔓延全身範圍，嚴重打擊他的自信。在該段時間起，他因病徵影響外觀而意志消沉，變得暴飲暴食，生活毫無節制，數月內體重增加十幾公斤，亦導致病情日趨惡化，更一度患上了抑鬱症。結果，醫生向他解釋有關體重與銀屑病關係，他才意識到肥胖的破壞性，下決心減磅。

銀屑病患者可能會問：運動出汗不是會加重病情嗎？真的還適合做運動？林醫生強調，患者做運動應循序漸進，量力而為，例如起初每日可步行30分鐘，再因應身體情況逐步加強，可盡量選擇一些不會大量流汗的運動，好似健身或步行，以免汗水刺激皮膚導致痕癢；另外，運動的時間也是非常重要，她指中午是陽光最猛烈的時候，避免此時外出運動，可選擇早上10點或下午4時後日照較柔和的時間，減輕皮膚的負擔；衣著上，患者亦要穿著透氣運動衫，協助身體排汗。

生物製劑 大幅改善病情

當銀屑病患者體重維持於正常、健康水平，對治療也會正面作用。林醫生說，針對嚴重銀屑病，透過生物製劑治療，大部份患者的皮膚範圍能得到九成以上的改善，近年有些生物製劑只需要每兩至三個月注射一次，副作用較少及抗藥性較低，用藥物後五年也能維持療效，有助患者持續接受治療，從而加強他們對治療及運動的依從性。

近日有組織在社交平台發起「7日Fit住撐銀屑病人大挑戰」，鼓勵病友每日起碼進行1分鐘平板撐（Plank），再上載到社交平台鼓勵同路人。林醫生就鼓勵患者的家人陪伴運動：「銀屑病患者的精神壓力巨大，甚至伴隨著情緒問題，如他們的家人能一同運動一同減重，不僅有助改善整體病情，對他們的身心健康也有所裨益。」最後她提醒：治療銀屑病有不同方法，各有成效、副作用及風險患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。