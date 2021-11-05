【健康解碼】開學後學習追不上進度 ADHD學童適應難 恐致情緒困擾

莘莘學子重返校園學習已有兩個多月，但是對於專注力不足／過度活躍症（ADHD）的小朋友來說，經歷了網課、停課及復課等反覆不定的學習模式，這段時間未必足以讓他們完全適應，更可能因此出現學習及情緒問題。有醫生指出，ADHD小朋友學習能力下降及情緒轉變，或與他們未能適應校園生活有關，建議多留意他們的學習情況及在家表現，一旦發現情緒及行為出現變化，便應主動求診。

患有ADHD的雯雯（化名）今年升上小六，學業成績中規中矩，誰想到年多前她是無心向學的小女孩。自從新冠肺炎疫情爆發，當時仍是小四的雯雯毋須回校上課，雖然學習模式轉為網課，但是學業成績未算太差，其父母遂讓她暫時停藥。隨著升小五的暑假結束，老師發現雯雯學習進度轉差，經常欠交功課及缺席網課。覆診之下，始發現停藥使雯雯的病徵慢慢浮現，網課也使她的生活規律改變，專注力大不如前，需要重新用藥及調校藥物劑量，把病情慢慢逆轉。

學校模式不定 適應需時

面對新冠肺炎疫情，校園生活的規律被擾亂，小朋友無法適應是無可厚非。精神科專科趙珮瑜醫生表示，ADHD兒童的專注力較差，容易分心，每遇到轉變也未必能即時適應，例如過去兩年經歷網課、停學及復課，自律（網課期間）及有規律（復課後）的學習，或會令他們感到困惑，並會漸漸反映於社交及學習進度，使學業成績大打折扣。

趙醫生舉例，之前網課講求自律，即使分心也不易被察覺，ADHD兒童習慣了這種模式，學習主動性無疑會變得薄弱，一旦回歸校園並在老師的管束下，不但無法做到課堂要求，更會因無法適應而衍生衝突及壓力。此外在疫情下，校園內會有不少防疫措施，例如戴口罩、保持社交距離等等，這班小朋友未必能一時接受有關規限，與老師的矛盾點也隨之增加。

自行停藥 或致病情反覆

事實上，這種病情反覆的情況時有發生在暑假前後，其中一個原因是家長自行讓子女停藥。趙醫生解釋，不少父母認為暑假或網課期間，小朋友毋須與人接觸或社交，可以暫時停藥休息：「我們並不建議自行停藥，否則小朋友的病情容易復發，若然家長希望調減劑量，應該先與醫生商討，醫生會按其生活習慣及學習需要定出適合的治療方案，否則長期停藥之下，往後控制病情及追上學業進度便會更見困難。相反，如果家長認為小朋友需要改善做功課和溫習時專注方面的持久力，亦可以與醫生商討轉用12小時長效藥物治療。」

趙醫生指出，假如發現ADHD小朋友的學習跟不上原有進度，並且逐漸滑落，同時伴隨一些情緒與壓力問題，便應提高警覺。假如將來需要再停課或放暑假，家長不妨提早作出準備，例如訂立與學校相若的生活規律、減少使用電子產品等等，有助他們適應轉變，減低對生活的影響。

趙醫生又提醒，應對ADHD有不同方法並各有成效、副作用及風險。家長應按子女的身體狀況及病徵等因素，與主診醫生詳細討論，選擇最適合他們的治療方案。