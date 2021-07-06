【健康解碼】關節痛毀退休大計

置換術助重投正常生活

不少人退休後都打算享受弄孫之樂和去旅行享清福，然而，關節隨年紀退化，導致關節痛，破壞「退休大計」。而近年運動愈趨普及，部分人更於40歲便開始出現關節退化，正直壯年便難以繼續「搏殺」。骨科專科楊鼎基醫生表示，現時的關節置換術在手術前、中、後期均較以往進步，可縮短患者的住院時間、減少術後痛楚，以及盡快回復站立和走路能力，重投正常生活。

膝關節退化出現年輕化

本港膝關節及髖關節問題普遍，根據醫管局的數據顯示，公立醫院每年約進行2500至3000宗關節置換手術；另單計一間私營醫院每年逾千宗。楊醫生表示，當中膝關節問題較為普遍，與髖關節置換手術的比例為10比1，相信與現代人壽命較長，膝關節長年累月的負荷較重，以及運動普及化有關。

楊醫生解釋，典型的膝關節退化常見於60至80歲人士，「初時會上落樓梯痛，嚴重的連走平路、站立都痛」；近年，膝關節退化有年輕化的跡象，部分40至50歲人士提早退化，「現時流行長跑、跑山等活動，未必立即出現痛症，但會增加膝蓋負荷。」

全/半關節置換 改善嚴重痛症

楊醫生表示，膝關節退化分4個階段，第1、2階段的患者若痛楚嚴重，醫生通常會處方止痛藥、在膝蓋注射潤滑劑，或建議服用骨膠原等營養素；第3、4階段的患者採取以上方法未必有效，便需透過手術，以解決痛症，改善膝蓋變形和未能伸直等問題，「如果痛楚難忍仍不處理，會加快另一隻腳的關節退化，原患處亦會因為減少使用而出現肌肉退化。」

不少人認為，膝蓋一出現問題便需整個換掉，楊醫生指出，90%的全膝人工關節可用約20至25年，「年輕患者出現較少退化便換全關節，變相犧牲了其他健康部分，若未來因人工關節磨蝕而需更換，屆時骨頭退化，手術便更困難。」他又指，長者若進行大手術，痛楚和流血等風險會較高，「若不當服用的消炎止痛藥，痛楚更有可能令血壓升高，引發心臟或腦中風等問題。」

現時，置換手術可更換半個膝關節，楊醫生表示：「研究顯示，半關節置換術的患者滿意度達90%，較全關節的70%高，是由於更換全個關節後，會缺少十字韌帶的控制，患者可能感到非百分百穩固，或動作不太自然。」

手術前、中、後做足準備 加快回復

術後痛楚如何解決？楊醫生指出，手術前可按需要服用止痛藥、鐵丸等，術前術後一會注射止血針，減低痛楚和流血風險，患者由以往需3至4日才能下床走動，現時即日便可下床，「而以往通常處方一種含嗎啡成分的強效止痛藥，雖能快速止痛，但容易出現暈眩、噁心、前列腺肥大難以小便等副作用；現時則傾向處方多種較溫和的止痛藥，同時消炎和舒緩神經痛，協同效應下止痛效果更佳，且副作用大減。」

楊鼎基醫生又提醒，除了手術和藥物治療，任何程度的患者亦需配合運動如健身單車等，訓練四頭肌及心肺功能；站立或走路過久可敷冰舒緩繃緊。他續表示，關節退化治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，建議患者與醫生商討，因應個人情況如身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最合適的治療方案。