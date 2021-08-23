【健康解碼】隱形矯齒需牙醫診斷

免致永久牙齒損傷

透明的隱形牙箍，相比傳統鋼箍較為美觀，所以近年不少有牙齒排列問題的人也開展了牙齒矯正之路，不同的隱形牙箍亦應運而生。而部分隱形牙箍更以全程不需要會見牙醫及以較便宜的價格作為招徠。但牙科醫生黃健指，若箍牙前缺乏牙醫的診斷及箍牙期間沒有醫生監察，輕則會影響箍牙效果，重則更可能令牙齒永久受損，甚至脫落，讓病人最終得不償失 。

牙科醫生首先會為病人進行全面的口腔檢查，然後透過電腦掃描，將口腔內的結構數碼化，再配合X光造影的技術記錄顎骨的位置，收集數據後分析牙齒及顎骨的問題所在。而隱形牙箍的原理是以電腦軟件推算牙齒移動的方向和速度，為病人度身訂造適合的箍牙方案。

準確規劃、定期會見牙醫同樣重要

現時市面上，有不少隱形牙箍聲稱其箍牙過程不需要會見牙醫，黃醫生指：「牙齒矯正的規劃非常重要，若缺乏正確的診斷及矯齒計劃，有機會在箍牙的過程中導致牙腳萎縮、牙齒壞死，甚至是牙齒脫落。」

有了準確的牙齒矯正規劃後，定期的牙醫監察也是配戴隱形牙箍不可缺少的部分。在會見牙醫期間，醫生會檢視箍牙的進度。黃醫生說：「在牙齒矯正的過程中，每個人、每隻牙齒承受外力後的反應也不盡相同。例如部分牙齒在箍牙數月後可能會絲毫不動，相反亦有可能因為施加的力度或幅度不當，令牙齒移動太快，導致牙齒變鬆，甚至令牙骨收縮。」

另外，由於牙齒會在箍牙的過程中移動，病人需要跟隨其移動的位置定期更換牙箍。如未有依時更換，牙箍可能會破爛，繼續配戴有機會影響箍牙的效果。所以黃醫生建議，不應因價錢較便宜而忽略了牙醫監察的重要性。

隱形牙箍 更講求病人自律

配戴隱形牙箍雖看似較傳統的鋼箍容易和輕鬆，但黃醫生指出，隱形牙箍更要求病人自律。除了用餐時間，患者需每天配戴牙箍20小時或以上，牙齒才能按規劃的方向和速度移動。

此外，病人亦要留意口腔衛生，盡量減少攝取過甜和過酸的食物和飲品，減低蛀牙的機會。黃醫生最後提醒，隱形箍牙有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況，包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。