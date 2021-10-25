【健康解碼】飲食陷阱致乳癌 乳房切除手術有得揀

過去20年間，香港乳癌的確診個案飆升近3倍，每14名婦女仲，便有1人在一生中罹患入侵性乳癌，確診年齡中位數為57歲。外科專科醫生馬健基表示，年齡是乳癌的重要因素，尤其更年期後。他續指，高卡路里和高脂飲食、壓力、缺乏運動、肥胖，以及多年前收經女性流行服用的荷爾蒙藥，均增加了患乳癌的風險。

另外，含激素的雞肉、乳鴿，和過量的煙酒，也是重要致癌因素。以往，患者聽到要切除乳房，難免會感到擔心、失落。幸而，現時即使是較惡的HER2陽性乳癌，只要配合術前治療，保留乳房的成功率亦相當高，令康復者滿意度大增。

局部廣泛性乳癌可以「術前輔助治療」縮小腫瘤

數十年前，一旦確診乳癌，便需全乳切除，但不少女性心底下都想保留乳房。馬醫生說，時至今日，醫學和藥物的進步，是可以令中晚期的患者，也有機會保留乳房，只要先進行「術前輔助治療」縮少腫瘤，保留乳房的成功率會大大提升。馬醫生說，大約50至70%乳癌患者有荷爾蒙陽性，對術前治療的反應較陰性差。另一方面，生長較快的HER2陽性乳癌，反而有較多針對性的標靶藥可用，術前治療後，成功縮少腫瘤的機會也較高。

年約60歲的何女士（化名）在甲狀腺癌康復數年後，再確診乳癌，求診時腫瘤直徑已達4厘米，她十分希望可以保留乳房。完成術前化療後，腫瘤已縮小到1厘米，經過「局部切除手術」，再加補救功夫去保留乳房的外形。術後她按照醫生指示完成電療和標靶治療，至今也逾7年，她不但未有復發，更對外表感到非常滿意。

在少數情況下，有些患者未能保留全部乳房。馬醫生指，若腫瘤面積太大，附近有廣泛的原位癌，或乳房有多方位的腫塊，便未必能全乳保留，若全乳切除後，可以考慮重建手術。醫生一般在切除腫瘤後，一定會檢查檢查腋下的前哨淋巴結，一旦發現腫瘤有淋巴擴散，需切除全部淋巴，術後亦要化療，再接受電療，以清除乳房內的隱性腫瘤及減低復發機會。

荷爾蒙陽性患者須同時服用荷爾蒙藥物5年以上。他強調，治療乳癌有多種不同方法，各有不同成效及副作用，患者應與醫生商討，按個人病情、年齡及承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

鈣化點摸不到 術後定期檢查防復發

「即使在手術10年後，乳癌一樣可以復發」，馬醫生提醒，治療後需定期覆診，讓醫生以觸診確保乳房沒有硬塊，並每6個月進行一次超聲波檢查及乳房X光造影，檢查有否硬塊和鈣化點，有需要醫生會抽針或切片檢查，判斷是否復發，「當8至10粒鈣化點走在一起，已是一個危險訊號，也未必有明顯腫塊可以摸到或在超聲波上看到，所以定期檢查十分重要！」

一般女士則建議由30歲起，每年進行一次超聲波及乳房X光造影檢查。馬醫生補充，最好選擇能儲存電子病歷的醫院或診所，每次檢查後可與過往紀錄比較額外的增生等異樣。