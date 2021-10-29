【健康解碼】ADHD學童成績追不上 藥物+行為訓練助學業重回正軌

為人父母當然著緊小朋友的學業成績，特別是子女患有專注力失調／過度活躍症（ADHD）的家長，每逢考試季節也會大為緊張，擔心他們無法好好溫習，甚至成績大落後。有精神科專科醫生指出，藥物配合行為訓練是應對ADHD最有效的方法，家長應按小朋友自身情況而接受治療，例如小朋友放學後需要做功課，可以選擇長效藥物，藉此改善自理及學習能力。

就讀小二的桃桃（化名）上課時總是坐不定，又會大聲呼叫和騷擾同學，令到其他小朋友也不敢與他玩耍。桃桃對學習也沒有太大興趣，經常發白日夢，忘記填寫手冊或做功課當然不少得，即使是一份小作業也花上了三小時才能完成。老師於是建議其家長為桃桃接受評估，始發現他患有ADHD。可幸的是，及早接受治療改善了桃桃的集中力，學習重上正軌，考試成績也有所進步。

多巴胺分泌不足 致專注力不足

為甚麼ADHD小朋友的學習能力較差呢？精神科專科黎大森醫生指出，ADHD患者的專注力相對較差，無法長時間集中及跟從指令，故此在學習上就更易犯錯，例如抄漏手冊、執書包時忘記帶課本，甚或是考試時寫漏自己名字或填寫不完整的答案等等，也是屢見不鮮；此外，過度活躍及衝動鹵莽的徵狀會令他們缺乏耐性，就算懂得作答，也會因分心而令學習效率大減。

一般而言，藥物配合行為訓練是改善ADHD徵狀的治療方法，然而部份家長或對用藥有所忌諱。黎醫生稱，藥物主要針對小朋友腦部發展的機制，穩定他們的情緒表現︰「研究證實ADHD小朋友的腦傳導物質多巴胺分泌，較同齡小朋友少，這種物質會影響腦部功能，包括決策能力、組織能力，以及協助大腦過濾一些無謂的資料，使人不容易被周圍環境影響。如能透過藥物調節這些基本功能，有助患者生活回復正常。」

長效藥穩定性高 改善自理能力

現時有不同機制的ADHD藥物，家長又該如何選擇呢？黎醫生認為，父母先要明白藥物的治療機制，並因應小朋友的生活作息，與醫生充份討論從而選擇適當藥物。他指出，ADHD藥物分有短、中及長效，假如小朋友上學及做功課需時，或可考慮使用長效藥物，而且這類藥物釋放藥效的穩定性較高，有助他們改善日常生活及自理能力。

至於行為訓練，則是改善ADHD小朋友的社交及自律性。黎醫生說，藥物與行為訓練是相輔相成，前者能穩定小朋友情緒及專注力，當情況有所改善，再透過訓練加強各方面的能力，便能事半功倍。他舉例，有些ADHD小朋友考試時容易寫漏答案或不愛覆卷，透過訓練就能調節他們組織能力及耐性，成效將逐漸反映在學業成績上。

黎醫生又提醒家長，治療ADHD是因人而異，治療方案必須按著每位小朋友的身體情況而定，並且各有成效、副作用及風險。家長應多與醫生討論，選擇最合適的方案，切勿稍見治療略有成效便自行停藥，否則病徵又再逐漸浮現，屆時應對便會變得更困難。