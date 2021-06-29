【減肝脂積聚】攝取足夠EPL肝內磷脂 3重強效健肝

要改善肝臟脂肪問題，除了從調整日常生活習慣著手，如均衡飲食及每星期至少進行150分鐘中等強度運動外，近年有不少醫學研究證實，肝內磷脂（Essential Phospholipids, EPL）是維持肝臟良好功能及健康的必需養份1。到底甚麼是EPL？EPL對肝臟有何好處？日常又可以怎樣攝取EPL？

保護、修復及更新肝細胞重要元素

EPL本已存在我們的身體內，是保護、修復及更新肝細胞的重要元素2。在正常情況下，健康的肝臟可自行製造及吸收EPL，以維持良好的新陳代謝。然而，都市人生活壓力大，難以避免加班捱夜、缺乏休息、生活不規律、飲食不均衡及煙酒應酬等因素，都會擾亂肝臟功能及降低其新陳代謝，一旦肝臟機能受損，肝臟便會減少製造EPL，降低肝功能及修補能力，加劇肝臟負擔，形成惡性循環。

醫生選用護肝法寶4 高純度EPL修復肝細胞

既然EPL對維持肝臟健康如此重要，日常就應好好護肝，戒掉不良生活習慣及適量運動。另外，不少人亦會選擇透過健肝產品補充足夠的EPL。醫生選用No.1護肝醫護品牌4 Essentiale®健肝素，由天然植物中萃取高純度EPL，經醫學證實，Essentiale®健肝素可被肝臟直接吸收，三管齊下修復受損肝臟細胞、更新同時強化肝臟細胞，更有效增強肝臟的解毒能力，減少肝臟脂肪積聚，適合各類人士服用，尤其適合肝臟功能欠佳、肝臟脂肪偏高、作息不定時及缺乏睡眠、飲食不均、經常吸煙及喝酒及長期服用藥物人士。

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參考資料：

Gundermann KJ, et al. Pharmacol Report. 2011; 63:643-659. Kidd PM. Alt Med Rev. 1996; 1(4):258-274. Dajani AI, et al. Arab J Gastroenterol. 2015; 16:99-104. IQVIA HKPA, 3Q 2009 – 3Q 2020 (A05B). (Sales by value)

MAT-HK-2100947-1.0-07/2021