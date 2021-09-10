【炎陣以待】劑量調控混合治療

助抑制炎症性腸病復發

炎症性腸病（IBD）是非常容易復發的免疫系統疾病，如何因應患者實際病情在治療上作出調整，是預防復發的關鍵。尤其當患者初期炎症嚴重，就要用到較高劑量藥物迅速消炎，或利用混合治療例如同時使用口服或塞肛藥物，加強治療效果。當發炎情況緩和，就要調減藥物劑量，藉此持續抑制炎症，避免復發。

炎症性腸病為慢性腸道炎症，消化道，胃部及肛門也會受炎症牽連，患者會有肚瀉、大便出血、消瘦及貧血等病徵。腸胃及肝臟科專科周偉明醫生指出，「IBD」的治療講求耐性及彈性，目標是讓患者病徵消退的同時，發炎指數回復正常，腸道黏膜達至癒合，並無任何炎症反應，才能有效減低併發症例如大腸癌的風險。

治療初期 高劑量助消炎

要達到這個治療目標，必須視乎患者實際病情、藥物選擇及劑量控制等因素。以輕至中度病情為例，周醫生指現時一線抗炎藥物藥物5-氨基水楊酸「5-ASA」，起初會使用4克較高的劑量，務求盡早壓抑炎症，一般用藥3至6個月後，病徵明顯有所紓緩。

不過，使用較高劑量藥物會否引起其他健康風險呢？周醫生指出，這些一線藥物的副作用較少，患者毋須過份擔心，治療期間，醫生會透過各種檢查評估病情，情況容許下，便會把藥物劑量下調，藉此持續壓抑炎症。他補充，現時醫學界對治療「IBD」有一個參考標準，如在起初階段， 即是誘導治療 （induction therapy）期間， 一般建議使用較高劑量 ， 即每日4毫克，當病情穩定後，就會進入維持治療 （maintenance therapy），藥物劑量亦會在一般情況下調整至每日2毫克，而患者必需按照醫生指示用藥。

混合治療 加強治療成效

除了藥物劑量的調整，合併使用不同類型的藥物，對控制炎症也有幫助。周醫生表示，「5-ASA」藥物分有口服、塞肛及灌腸，各有優勢，例如口服藥物較為方便，用藥依從性較高，灌腸或塞肛則能讓高濃度藥物接觸炎症活躍的地方，直接發揮藥物。有研究就指出，混合使用這些藥物，病情能有35%以上改善。

周醫生認為，無論是藥物調節或混合治療，要長遠控制「IBD」始終有賴患者對治療的態度：「不少病人治療一段時間後，以為沒有徵狀就自行停藥，但必須注意，其實腸道可能仍在發炎，持續發炎有機會令腸道收窄，增加手術及患上大腸癌風險。」故此，他建議患者，千萬不要自行減藥甚至停藥，又或者在覆診時欺騙醫生已跟足指引用藥，因為這是相當危險行為，而最終受害都是 病人自己。相反，在治療期間必須緊密監察病情，包括驗血及接受內視鏡檢查，病情穩定後進行大腸癌篩檢，排除癌症病變。

現時，本港有些非牟利的病友互助組織，例如香港結長友會，與同路人分享病情資訊或提供相應支援。周醫生鼓勵患者積極參加，釋除治療帶來的疑慮。他又提醒患者，炎症性腸病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。