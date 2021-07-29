【炎陣以待】早診早治炎症性腸病

持續控制炎症 減併發症風險

炎症性腸病（IBD）是一種自身免疫系統疾病，患者的腸道會持續地發炎，導致腹痛及肚瀉，甚至會因大便出血而出現貧血等徵狀。腸胃及肝臟科專科林朗昕醫生表示，這種慢性疾病長遠會引起腸道收窄及閉塞，腸道更會出現瘻管，長出分支到身體其他器官引起各種併發症：「有研究指出，愈早處理炎症，愈能預防大腸癌等併發症，同時有助改善患者的生活質素。」

診斷如查案 須排除其他疾病

所謂早診早治，IBD患者應在甚麼時候求診呢？林醫生稱，IBD引起的腹痛、肚瀉與腸胃炎不同，假如類似情況持續超過兩星期，便應尋求治療。醫生一般會先透過臨床問症及驗血，評估病徵是否與IBD吻合，並會化驗大便了解細菌含量，從而排除其他病症。他補充，假如證實患者屬腸道發炎，就會再進行內窺鏡檢查，觀察發炎分佈，從而分辨是「克隆氏症」或「潰瘍性結腸炎」（IBD的兩種分類）再對症下藥。

林醫生指出，診斷IBD並沒有「黃金標準」，需要循每個病徵，逐一抽絲剝繭，若然病徵持續就會確診，否則稍作觀察，不過部份患者徵狀明顯的話，亦會及早作出斷症。他建議患者，當持續地出現肚瀉，可先往家庭醫生接受評估，一旦病情仍未受控，可直接尋求專科治療，務求及早應對病情。

須長期用藥 持續抑制炎症

現時，IBD患者可按自身需要到公立、私家醫院或診所求診，他們應該如何選擇呢？林醫生認為，雙方各有優勢並能互補不足，有效幫助患者控制病情：「例如公立醫院的資源較多，有不同專科團隊、技術及儀器，假如患者病情較重，需要多方診治，公營系統是較適合的選擇；相反，如果是新症或懷疑個案，患者希望盡快得到診斷及治療，私營市場的應對就會相對較快及具彈性。」

針對輕至中度病情，林醫生指現時一線治療以水楊酸類藥物（mesalazine）為主，病情進展較快或突然復發的患者，則需要透過類固醇迅速抑制病情，惟這類藥物不能長期使用，而重症就要用到免疫抑制藥物或生物製劑。他強調，IBD必須長期用藥才能得以控制，提醒患者須遵從醫護人員指示用藥，切勿自行停藥，如果患病超過7年就要每年接受內窺鏡檢查，預防早期腸道病變。

最後林醫生提醒患者：炎症性腸病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。