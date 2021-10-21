【炎陣以待】炎症性腸病（IBD）病徵廣闊

精準診斷與治療 減患者憂慮

炎症性腸病（Inflammatory Bowel Disease, IBD）是慢性腸道疾病，一旦確診便要持續接受治療及監察病情，以防炎症復發，增加併發症出現的風險。醫生的角色、與患者建立的關係，在漫長的治療道路上往往是舉足輕重，發病初期如何準確診斷、病情緩和期間如何調校藥物劑量、安排定期檢查等等，周詳的治療方案無疑有助患者控制病情，免受炎症死灰復燃之苦。

準確診斷 盡早開展治療

IBD分為克隆氏症及潰瘍性結腸炎，可能影響整個消化道，而且病發初期部份徵狀與腸胃炎相似，一般人未必能懂得分辨。腸胃及肝臟科專科畢耀權醫生指出，病情不一的患者所出現的病徵範圍廣闊，輕微時會有腹痛、肚瀉、大便帶血、貧血及消瘦，嚴重者會出現腸道阻塞、瘻管及腹膜炎，甚至影響腸道以外的器官，例如併發虹膜炎及關節炎症。

可是，部份患者起初或以為是一般腸道疾病，未必主動求診。畢醫生提醒患者，若然上述病徵持續兩至三個月，並且經常發燒及容易疲倦，可先向家庭醫生求診，由對方初步診斷病情，如有需要則轉介至專科診治。面對這種影響範圍廣泛的腸道疾病，他認為準確診斷是非常重要︰「醫生會先透過初步的身體檢查，排除其他腸胃病成因，再安排抽血、化驗大便樣本及大腸內視鏡等方法找出原因，並評估哪個位置受到影響，從而開展治療。」

持續用藥 避免炎症復發

治療則會因應病情的嚴重性而使用藥物。畢醫生舉例，假設炎症來勢洶洶，或要用到類固醇藥物迅速抑制發炎，惟這類藥物不能長期使用，否則會引起骨質疏鬆等副作用，待炎症稍有好轉，便需要為患者減藥或轉藥例如5-氨基水楊酸「5-ASA」穩定病情；若然病情愈趨嚴重，屆時或要用到生物製劑或手術等進階治療手段，減低日後出現併發症的風險。

畢醫生強調，IBD是容易復發的疾病，即使開展了治療也不能掉以輕心，必須持續用藥及定期接受內視鏡檢查︰「醫生會為患者制定長遠治療方案，因應病情調節藥物劑量、制訂覆診時間及安排相關檢查，務求把炎症控制至最低，腸道黏膜修復情況轉趨理想。」

由於治療是持續性，部份患者或會有經濟及其他考慮，畢醫生認為IBD患者可因應自身情況及病情需要，選擇在公立醫院或私家診所求診。他舉例，私營醫療系統的彈性較高，適合早期患病或病情急速反覆的患者盡早求醫；公營醫療系統則有較強支援，適合病情穩定患者作長期跟進及減低治療負擔，部份教學醫院則較適合病情複雜的患者，或能提供到更進階的治療方案。

畢醫生補充，現時公、私營醫療系統是雙向及互通，能夠做到互相補足，IBD患者只要申請「醫健通」，雙方便能掌握到醫療紀錄，增加治療的彈性。公、私營醫療合作是一個大趨勢，尤其適合長期慢性疾病如炎症性腸病（IBD），他又叮囑患者，炎症性腸病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生多作討論，再按個人身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。

