【炎陣以待】迅速抑制炎症 長遠抗炎防復發

口服藥物應對炎症性腸病（IBD）

對抗慢性疾病需要耐性，治療的依從性及用藥選擇，往往是病情控制的關鍵。像炎症性腸病這種慢性腸道疾病，部份患者或在用藥一段時間後自行停藥，導致炎症復發。幸而，現時針對炎症性腸病的藥物成熟，例如當急性發炎時，可透過皮質類固醇藥物迅速抑制炎症，待病情穩定，再轉用其他抗炎藥物緩解病徵，這有助患者適度調整治療方案，達至長遠控制病情。

炎症性腸病（IBD）分為克隆氏症及潰瘍性結腸炎，兩者的症狀不盡相同，惟在診斷及治療上同樣需要耐性及應對得宜。腸胃及肝臟科專科余霆鋒醫生指出，「IBD」沒有單一診斷方法，由於症狀與其他腸胃疾病相似，故此需要透過內視鏡檢查及抽血化驗，排除其他疾病及感染因素，有時候需要較長時間才能準確斷症。

依從治療 預防復發關鍵

一旦確診為炎症性腸病，患者通常需要長期用藥控制症狀，否則炎症或會死灰復燃。余醫生解釋，「IBD」是一種慢性疾病，不作治理的話，炎症有機會一直持續並引起腸道收窄、出現瘻管及含膿等併發症︰「患者病情復發其中一個原因，是沒有依時用藥及覆診，要長遠穩定病情必須及早診斷，並在病情未惡化情況下持續用藥，減低日後復發風險。」

如何有效在病發初期迅速控制炎症呢？余醫生表示，現時有些抗炎藥物例如5-氨基水楊酸「5-ASA」能有效控制輕度至中等程度病情，分有口服、肛門塞藥及氣泡灌劑，醫生會因應患者病情而選擇用藥方法；若然出現急性炎症，可考慮使用一些皮質類固醇藥物，在短時間內把炎症抑制，避免病情進一步失控。

副作用較少的皮質類固醇

余醫生指出，主要於腸道發揮作用的口服皮質類固醇，例如Budesonide MMX，適合病情較輕微的患者，由於它能直接在大腸黏膜發揮作用，並經肝臟代謝，不會對身體其他器官構成太大影響，相對於其他口服及靜脈注射皮質類固醇，副作用較少。不過，部份患者或擔心長期使用皮質類固醇會引起不良後果，他指醫學界亦不建議長期使用皮質類固醇，故當炎症受到抑制，就會視乎患者實際情況，考慮以其他藥物如5-ASA為主，以助持續控制病情。

余醫生認為，治療「IBD」的關鍵是及時及持續地控制炎症，如能有效抑制發炎，未必需要用到更強力的抑制免疫系統的藥物，而手術通常亦非此病的一、二線治療考慮。余醫生又鼓勵患者，不妨參與一些非牟利的病友互助組織，例如香港結長友會，與同路人分享病情資訊及能夠在適當時尋求支援。最後，他提醒患者，炎症性腸病的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的治療方案。