【炎陣以待】遵從用藥指示 毋懼炎症性腸病（IBD）復發

炎症性腸病（ IBD ）是否控制得宜，有賴患者對治療的依從性，包括按時用藥及定期覆診。不過，部份患者對這個慢性疾病不甚了解，以為病徵稍有好轉便可以停藥，然而此舉或增加炎症復發及出現併發症的機會。有醫生指出，加強患者對疾病的認知，並在病情穩定下使用每日一次的口服藥物，將能提高用藥依從性，有助減低復發風險。

20多歲的阿傑（化名）患有炎症性腸病多年，某日他感到腹部劇痛，痛得無法正常走路，於是趕急到醫院求診。醫生發現他的腸道穿破，需要接受緊急手術把潰爛的腸道切除。事後院方翻查他的病史及藥物記錄，得知他原來一直沒有按指示用藥，他解釋由於用藥後徵狀早已紓緩，故此自行停藥。結果，如今導致腸道嚴重發炎及出現併發症，也正是這次入院治療的最主要原因。

年青患者復發風險較高

腸胃及肝臟科專科施蘊知醫生指出，IBD是無法治癒的疾病，至今成因不明，估計與身體免疫系統紊亂有關：「免疫系統會襲擊我們的消化道系統，導致腸道反覆發炎，故此患者需要長期接受治療以抑制炎症發生，即使病情轉趨穩定，也要繼續用藥避免炎症復發，否則長遠會出現腸道穿破、生有瘻管及增加患上大腸癌的風險。」

對於IBD患者而言，遵從醫囑及持續用藥著實不容易，特別是年青患者需要上班工作，忙碌時就有機會忘記用藥。施醫生認為，要加強用藥依從性，最重要是讓患者明白IBD是一種慢性疾病，明白到停藥或拒絕覆診會帶來甚麼健康風險。舉例說，病情輕微的患者在服藥後一個月會漸見療效，但並不代表可以停藥，必須定期接受檢查以了解腸道狀況，從而在藥物劑量上作出適當調控及持續治療。

口服藥物增治療便利性

另一個有助加強IBD患者服藥依從性的因素，是用藥方法。施醫生指出，病情輕微的患者一般會使用口服藥物5-氨基水楊酸（5-ASA）控制病情：「用藥次數或多或少影響治療依從性，例如部份藥物需要一日服用三次，某些則每日服用一次，相比之下較為簡單，亦為年青患者所接受。」不過，藥物選擇及用藥方法必須視乎患者實際病情而定，當炎症較接近直腸肛門位置時，會傾向合併使用口服及局部治療方法例如肛門塞肛或灌腸劑，以達更佳療效。

施醫生補充，吸煙及負面情緒也會增加IBD復發風險，建議患者保持健康生活習慣，定期運動以排解生活壓力。他又提醒患者，炎症性腸病的應對有不同方法，各有成效、副作用及風險。患者接受治療前應多與醫生討論，再按個人身體狀況、病徵及承擔能力等，選擇最合適的方案。

