【預防中風新希望】本港著名大學突破性科研發現

安宮牛黃丸能有效預防腦血管問題

中風與自然界的風一樣來去匆匆，起病急，變化快，死亡率高，近日，有本港著名大學研究團隊發表最新研究報告，證實傳統經典中醫複方「安宮牛黃丸」可明顯改善缺血性中風實驗中白老鼠的腦損傷水平，為有效預防中風帶來新希望。

本港第4號致命殺手 缺血性中風發病率佔中風總數逾8成*

中風又稱「腦卒中」，是由於腦部供血異常，無法將血液及養份輸送至腦部組織，導致腦細胞死亡，進而使腦功能受損的一種腦血管疾病。中風可大致分為缺血性中風及出血性中風，其中以血管阻塞造成的缺血性中風較為常見，發病率佔所有中風病例85%*。中風發生後，大多數患者都會出現不同程度的後遺症，輕則出現口舌歪斜、面頰麻木，嚴重者會半身不遂、語言不清、有思維認知障礙，甚至死亡。據衛生署統計資料顯示，2019年全港就有約3,000人因腦血管病死亡，僅次於癌症、肺炎及心臟病，位列本港第4號致命殺手。

透過白老鼠實驗證明 安宮牛黃丸對腦缺血損傷起保護作用

雖然中風的致殘率及死亡率相當之高，惟目前醫學界仍然缺乏有效的抗中風藥物，在中風治療上普遍採取「預防勝於治療」的策略。研究團隊留意到傳統經典中醫複方「安宮牛黃丸」多年來在臨床上用於治療腦部疾病的效果顯著，故希望探討「安宮牛黃丸」能否對腦缺血損傷起保護作用。



基於多項研究表明，激活GSK-3β/ HO-1通道是預防及治療缺血性中風的有效策略，研究團隊於是利用老鼠作實驗，連續7日每日預防性灌胃給藥「安宮牛黃丸」一次。結果顯示，與未給藥的老鼠相比，已接收藥物的老鼠在進行缺血性中風造模後，不論神經功能評分、腦梗死面積、神經元凋亡及腦氧化應激狀態均得到顯著的改善，證明以「安宮牛黃丸」作預防性給藥，其藥理成份能有效激活GSK-3β/ HO-1通道，對腦缺血損傷起一定保護作用。

不含硃砂雄黃的安宮牛黃丸 預防及治療相對安全有效

研究報告提到，傳統「安宮牛黃丸」的組成成份除一般中草藥外，還含有屬礦物類藥材的硃砂及雄黃，這兩種藥材均含有重金屬，硃砂含汞，雄黄含砷，人體如果長時間和大劑量使用硃砂雄黃，可以導致汞、砷等有毒元素在體內積聚，造成嚴重的肝、腎功能受損，並可能損害血液及神經系統健康。是次研究使用不含硃砂和雄黃的市售「安宮牛黃丸」產品作研究，在實驗期間並無檢測到顯著毒性，反映以其作為預防及治療缺血性中風相對安全且有效。

牛黃清熱解毒 麝香開竅醒神

註冊中醫師楊皓鋐接受訪問時指，傳統中醫角度普遍認為中風是由於年老體衰、積勞內傷、情緒波幅、飲食不節、勞動或縱慾過度引起，因此年屆40歲以上，好煙酒、多食肥膩辛辣刺激食物、作息不定時，或者長期病患者等都是中風的高危一族。而「安宮牛黃丸」中的主藥牛黃和麝香是清心開竅、涼血解毒的常用藥材組合。牛黃有清熱解毒、化痰開竅、熄風止痙的作用，麝香則有開竅醒神、活血通經的功效，對治療中風痰熱昏迷有一定幫助。

相關研究成果已在學術期刊《Frontiers in Pharmacology》發表：https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.640297/full