三伏天丨陽氣最盛之日 點解係天灸療法之時？

今年的「三伏天」又來了，唔少朋友今日都會查詢三伏天的養生方法。原來古時中國認為三伏天是一年之中最炎熱的日子，一般出現在7月中旬至8月中旬。三伏依序為初伏、中伏和末伏，每10天就是一個周期，其中初伏由7月11至12日開始；中伏為7月21日至8月9日；末伏為8月10日開始，大概至8月19日為止。這段時間也是傳統盛夏最為悶熱的日子。

三伏天忌食熱氣嘢

相傳只要在三伏天注重養生，包括出汗不沖凍水涼、不喝生冷飲品、不曝曬皮膚、夜不裸睡等，便可達到「冬病夏治」的功效；亦由於三伏天期間人體陽氣最盛，切忌在這段時間大量進食如荔枝、龍眼、芒果等容易上火的食物；相反也不要因為以寒制熱，過度進食綠豆、西瓜等寒涼食物，以免傷了腸胃。

乜嘢係三伏天天灸療法？

說到「冬病夏治」，中醫認為可透過在三伏天進行天灸療法，便能調理經常於冬季發作的鼻敏感、哮喘和慢性咳嗽等難纏呼吸道疾病。所謂「天灸」，是指在夏季最熱的時間，在特定的穴位上敷貼一些對皮膚有刺激作用的膏藥，通過藥物和穴位刺激，達致防病治病效果。由於這時皮膚完全開泄，藥力較易滲透，通過經絡氣血直達病處，起扶正祛邪之效，增強免疫力，減輕冬季舊病復發。

這種療法又稱「發泡療法」，於上背貼敷部位的皮膚表面會有充血、潮紅或起泡現象，療程期間部位會有發紅、灼熱、癢痛感覺。而且在三伏天的初伏、中伏及末伏，每天敷貼一次作為一個療程，專治呼吸道疾病，或者體質偏寒、免疫力低而易患感冒的人。

東華三院有提供三伏天天灸治療，日期和收費如下：

天灸治療日期

初伏 － 2021年7月21日（星期三）

中伏 － 2021年7月31日（星期六）

末伏 － 2021年8月10日（星期二）

收費

每次敷貼收費150港元

網址：https://bit.ly/2VzOguD