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三千煩惱絲 做好養護避免大量甩頭髮
1 小時前
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脫髮甩頭髮按摩頭皮風筒定型水髮蠟過度減肥營養不均頭皮老化季節轉變
三千煩惱絲 做好養護避免大量甩頭髮
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除了新陳代謝的正常脫髮外，過度減肥、營養不均等都會引致脫髮。(互聯網圖片)

雖然頭上的三千煩惱絲，要時時清洗日日打理，但若煩惱絲大量掉落，就可能令人更加困擾。除了新陳代謝的正常脫髮外，過度減肥、營養不均等都會引致脫髮，而頭皮老化或季節轉變，頭皮循環變化，也可能會導致異常地甩髮。想保住頭頂的髮絲？就要好好護養頭髮。

想頭髮烏黑亮麗，首先內在營養要夠，三類營養元素不能缺少，包括蛋白質、微量元素和礦物質，以及維他命，這些營養對頭生長十分重要。另外，以下事項亦要注意：

  • 洗頭前或洗頭時進行適度按摩可以促進頭皮血液循環，維持頭皮健康。按摩頭皮時不可用指甲，要用手指腹的地方來按摩。
  • 洗髮水應根據頭皮的性質挑選，洗髮後可塗抹頭皮精華或調理液，幫助養護頭皮。
  • 不要亂搓頭髮，否則會傷髮，輕壓或輕拍的方式吸乾頭髮上的水分便可。
  • 風筒吹乾頭髮時記得要由上往下吹，並距離頭髮10厘米，可減少毛燥和打結。吹頭時用手指輕柔撥動髮根就可以令頭髮變得蓬鬆，不易扁塌。
  • 少用定型水及髮蠟等產品。

其實，正常情況下，我們每日都會掉落一、二百條頭髮，但若掉髮數量突然增加，甚至出現斑禿，就可能需要找皮膚科醫生了解一下，因為有些皮膚問題如皮膚炎或壓力等可引致脫髮問題，只要適當處理便可以消除煩惱。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/三千煩惱絲-做好養護避免大量甩頭髮-282355
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