三千煩惱絲 做好養護避免大量甩頭髮

雖然頭上的三千煩惱絲，要時時清洗日日打理，但若煩惱絲大量掉落，就可能令人更加困擾。除了新陳代謝的正常脫髮外，過度減肥、營養不均等都會引致脫髮，而頭皮老化或季節轉變，頭皮循環變化，也可能會導致異常地甩髮。想保住頭頂的髮絲？就要好好護養頭髮。

想頭髮烏黑亮麗，首先內在營養要夠，三類營養元素不能缺少，包括蛋白質、微量元素和礦物質，以及維他命，這些營養對頭生長十分重要。另外，以下事項亦要注意：

洗頭前或洗頭時進行適度按摩可以促進頭皮血液循環，維持頭皮健康。按摩頭皮時不可用指甲，要用手指腹的地方來按摩。

洗髮水應根據頭皮的性質挑選，洗髮後可塗抹頭皮精華或調理液，幫助養護頭皮。

不要亂搓頭髮，否則會傷髮，輕壓或輕拍的方式吸乾頭髮上的水分便可。

風筒吹乾頭髮時記得要由上往下吹，並距離頭髮10厘米，可減少毛燥和打結。吹頭時用手指輕柔撥動髮根就可以令頭髮變得蓬鬆，不易扁塌。

少用定型水及髮蠟等產品。

其實，正常情況下，我們每日都會掉落一、二百條頭髮，但若掉髮數量突然增加，甚至出現斑禿，就可能需要找皮膚科醫生了解一下，因為有些皮膚問題如皮膚炎或壓力等可引致脫髮問題，只要適當處理便可以消除煩惱。