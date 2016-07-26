上呼吸道感染｜點解細路仔咁易中？

每逢步入冬季，不少幼稚園、小學，都會爆發上呼吸道感染，如今日衛生防護中心便公布元朗一間幼稚園出現爆發，涉及多達20名學童。到底為甚麼兒童會特別容易中招？又應該怎樣預防？

上呼吸道感染是甚麼？

上呼吸道感染並不是一個疾病名稱，只是指出受感染的位置。上呼吸道即由鼻到氣管的位置，當這個範圍受到細菌或病毒感染，就會出現一系列徵狀。病原體可包括腺病毒、呼吸合胞病毒、腸病毒、冠狀病毒等，細菌則有肺炎鏈球菌、A型鏈球菌等。

上呼吸道感染徵狀

不同的病原體會導致不同疾病，如感冒、流行性感冒、扁桃腺炎、喉炎、急性鼻竇炎等，還有現大流行的新冠肺炎。雖然徵狀未必一樣，但一般會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛，有時還會引發中耳炎，又或者全身疲倦、肌肉痠痛等不適。患者應及早求醫，得出正確診斷並對症下藥。

兒童較易受感染？

兒童的免疫系統功能相對幼嫩，原因是有很多細菌病毒都未曾接觸過，所以未能建立針對性的免疫功能。另一方面，兒童衛生意識相對較低，上學時會接觸到很多人，再加上轉季時候病毒會較為活躍，種種原因都會增加了受感染的風險。

上呼吸道感染預防方法

預防上呼吸道感染，基本上與預防新冠肺炎的方法相同。佩戴口罩可以減低由飛沫受到感染的風險，尤其在人多擠迫的地方，如課室、公共交通工具等，都應正確佩戴口罩。保持雙手清潔，以梘液和清水洗手，又或用酒精搓手液搓手。保持均衡飲食和運動習慣，提升抵抗力。有需要可接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗和新冠疫苗，減低感染風險。

相關新聞：