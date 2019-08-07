中島美嘉丨出道20年再演名曲 耳咽管開放症幾乎毀了她

平成時代的日本，安室奈美惠、濱崎步等天后製霸樂壇，而憑著冷豔外表和獨特的演繹技巧，中島美嘉也是紅極一時的平成歌姬。2001年以身兼日劇《新宿傷痕戀歌》女主角身份演唱出道單曲《STARS》，11月7日發行單曲後大賣逾46萬張，一躍成為日本注目的新人歌手。

可是出道10周年前夕，罕見怪病「耳咽管開放症」令她全面暫停所有演出活動，病患更幾乎摧毀她的歌手生涯，然而中島美嘉並無放棄，且積極面對。日前中島美嘉迎接出道20周年，她參與《The First Take》YouTube音樂頻道，現場無NG一Take過重唱名曲《雪の華》，演繹可謂零失準，完全沒有患病困擾。影片短短3天已有百萬人次觀賞，6萬多人激讚，魅力不減。

耳咽管開放症：對歌手來說的致命「失聰」

2010年10月22日凌晨，中島美嘉的官方網站突然發公告，宣布她罹患「耳咽管開放症」，因為病情惡化，需即時暫停所有演藝活動，而她即將舉辦的演唱會也即時要取消，當時令不少粉絲大為震驚。

人體的「耳咽管」，是連接中耳腔到鼻咽部位的管道，充當活門來調節耳膜內壓力，也能阻隔來自鼻咽的細菌走進中耳腔，造成中耳炎。耳咽管在一般靜止時會處於關閉狀態，當需要調整耳壓時會透過吞嚥動作暫時將空氣送進平衡壓力。

而「耳咽管開放症」，就是耳咽管無法關閉，導致中耳腔到鼻咽之間形成一個大空腔，放大共嗚效果。患者會聽到自己的說話有回音、用鼻呼吸的聲音也變得明顯，也有嚴重的耳鳴和像漏氣的聲音，聽力會變差。由於耳咽管開放症會完全影響患者的聽覺體驗，當時對中島美嘉來說，無法清楚聽到自己的聲音，無法準確掌握自己的音準，可謂致命的「另類失聰」。

減肥太快 能誘發耳咽管開放症

耳咽管很短，而旁邊的脂肪厚度更不到1厘米，如果減肥瘦身速度太快，或是患上甲亢或糖尿病等代謝疾病導致短時間變瘦，都會令耳咽管旁脂肪流失，令耳咽管失去關閉的功能，誘發耳咽管開放症。

由於耳咽管開放症無法根治，患者只能多喝水，令鼻腔內的黏膜也會比較飽滿，減少耳咽管漏氣以緩解情況。此外說話太急、運動過量也會令身體流失大量水分，觸發症狀，因此患者也要調整習慣，減低發病頻率。

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