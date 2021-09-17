Am730
Am730
Am730
Am730
Health
中秋丨長期食藥要留意 柚子勿與以下6類藥物同吃
1 小時前
#Hashtags
中秋西柚葡萄柚文旦柚呋喃香豆素藥物代謝降血壓藥降血脂藥抗心律不正藥免疫抑制劑抗癲癇藥安眠藥柚子沙田柚
中秋丨長期食藥要留意 柚子勿與以下6類藥物同吃
news-images
中秋食西柚，但原來一些常見藥物會對西柚內一種成分產生作用，增加副作用風險。(互聯網圖片)

中秋節傳統水果「柚子」含豐富維他命C與膳食纖維，是大餐、月餅過後不錯的消滯餐後水果。但原來沙田柚、西柚、葡萄柚以至台灣出產的文旦柚的「柚子家族」，均富含一種名為「呋喃香豆素」(furanocoumarins)的天然有機化合物，在人體內會跟一些常見藥物如降血壓藥、免疫抑制劑等產生交互作用，增加藥物的毒性和副作用，各位佳節當前也要倍加留意！

呋喃香豆素抑制人體內藥物代謝

原來柚子中的呋喃香豆素類化合物，在人體內會干擾細胞色素P450的作用，抑制某些涉及藥物代謝的酵素如CYP3A4，減慢藥物分解速度，反應取決於藥物種類，導致血清中藥物含量異常。由於呋喃香豆素會令藥物延長在體內的時間，時效可長達兩三天。患者不察覺下繼續依時吃藥，會導致藥物濃度上升，情況等於過量服藥一樣，增加藥物的毒性和副作用。

以下6類常見藥物 勿與西柚同吃

  • 降血壓藥：或增加低血壓、心跳過快等副作用風險。

  • 降血脂藥：或增加尿液變深、肝毒性、肌肉痛等副作用風險。

  • 抗心律不正藥：或增加心律不正、肝毒性等風險。

  • 免疫抑制劑：或增加頭痛、高血壓、電解質不平衡、癲癇、腎毒性等副作用風險。

  • 抗癲癇藥：或增加藥物過敏風險，包括藥後皮膚紅疹(搔癢或水泡)、唇腫、發燒、吞嚥困難、口腔潰瘍、眼睛紅腫或灼熱，應盡快求醫。

  • 安眠藥：或增加頭暈、嗜睡、呼吸抑制等副作用風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/中秋丨長期食藥要留意-西柚勿與以下6類藥物同吃-285614
#Hashtags
中秋西柚葡萄柚文旦柚呋喃香豆素藥物代謝降血壓藥降血脂藥抗心律不正藥免疫抑制劑抗癲癇藥安眠藥柚子沙田柚
Am730

【健康解碼】通波仔支架再進化 恢復血管應有功能

海洋公園｜去水上樂園玩水怕唔怕染疫？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【健康解碼】通波仔支架再進化 恢復血管應有功能
Am730
Am730
海洋公園｜去水上樂園玩水怕唔怕染疫？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多