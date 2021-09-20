乙肝｜食足藥做足檢查冇傷肝

早前剛有醫生被判專業失當，原因是向患有乙型肝炎的病人處方高劑量類固醇，而沒有處方抗病毒藥，令病人出現急性肝衰竭，最終失去生命。到底出現肝衰竭的原因為何？如作為乙肝患者或者帶病毒者，平時又有甚麼地方要注意？

乙肝｜慎用類固醇

類固醇的功能是抑壓人體免疫系統，例如阻止發炎反應，因此不同劑量的類固醇能夠用於鼻敏感、哮喘、濕疹、類風濕關節炎、紅斑狼瘡等。可是，由於乙肝患者體內潛藏病毒，當使用高劑量類固醇的話，免疫系統便未必可以控制病毒，令病毒的活躍程度提升，繼而攻擊肝臟，可能出現急性肝炎、肝衰竭，甚至死亡。因此最乙肝患者最理想的類固醇使用方案是配搭抗病毒藥，以補扺抗力下降的不足。

乙肝｜勿自行停藥

若患上乙肝，醫生會根據患者年齡、肝酵素水平、病毒載量等作治療及監察，主要會以口服藥方式抑制病毒避免發炎及出現併發症，惟需要終生服藥。患者最忌自行停藥或減少服用劑量，因為乙肝病毒較難清除，停藥或減劑量容易引發急性肝炎或出現抗藥性，將來更難控病。

乙肝｜定期檢查跟進

乙肝患者一生中有兩至三成風險患上肝癌，風險比一般人高很多，因此定期監察身體情況同樣重要。世衛指引指出，患者應每年驗血檢查肝酵素、乙肝病毒載量和乙肝病毒e抗原，監察病毒活躍度。另外，亦需檢查肝纖維化和硬化程度，以及定期做肝臟超聲波檢測肝癌等。

乙肝｜勿共用貼身用品

患者的日常生活其實與常人分別不大，最主要是避免傳染，例如不要與其他人共用剃鬚刀、牙刷等有可能沾血的日常用品；進行安全性為行，或者伴侶接種乙肝疫苗。最重要是如患上其他疾病看醫生，要告訴醫生自己的乙肝患者。

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