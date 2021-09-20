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乳房重建 助乳癌患者重拾自信
1 小時前
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乳房重建 助乳癌患者重拾自信
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女性在得知患上乳癌時，除了感到晴天霹靂，亦有人對失去乳房而感到恐懼。胸部對於不少女性而言，是女性象徵的一部分，因此對可能需切除乳房而憂心忡忡。外科專科醫生鄭紫翎指出，「並非所有乳癌患者都必須切除整個乳房，如以外觀為考慮因素，可按病情及個人需要選擇乳房保留手術或作乳房重建手術，以保留較完整的外觀。」

乳癌手術分為全乳切除及局部切除，根據腫瘤大小及擴散範圍，患者可按個人意願，與醫生商討最合適的方案。全乳切除手術或會令部分女士失去自信，而作乳房保留手術的患者則可保留乳房，惟手術後一般仍需接受3至5星期電療。

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鄭紫翎指醫生會根據腫瘤大小及擴散範圍，與患者商討選擇全乳切除或局部切除。

盡量隱藏傷口

不論接受哪種手術，患者亦需做乳房造影持續跟進，並服用荷爾蒙藥物減少乳癌復發風險。兩種手術方式均會留下疤痕及令外觀出現變化，而醫生會盡量縮小傷口大小，並將之隱藏在較不顯眼的乳暈附近。如患者對
術後外觀不滿意，亦可考慮乳房重建以令外觀更自然。
 

假體植入程序較簡單

對於乳房重建，不少人擔心乳房植入物會致癌，其中舊式紋理型植入物，便可導致罕見淋巴癌，但現時已由其他植入物料取代，患者可考慮植入式義乳及以自體組織作乳房重建。假體植入於程序上較為簡單，雖較快復原，但假體破裂或移位的機率會隨時間增加，日後可能需作假體修復手術。

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女士應每月自我檢查乳房，並每年做乳癌篩查，及早診斷。

患者感自信

鄭紫翎憶述曾有一名三十多歲的媽媽，於檢查時發現患上第二期乳癌，由於她的乳房有數個腫瘤，且位於乳頭，必須接受全乳切除手術，並以患者生育後的肚皮即時作重建手術。後來，患者於術後數月再以自身皮膚做乳頭重建手術，由紋身師上色達致自然效果。鄭紫翎表示，「雖重建後的乳房沒有感覺，但患者會感到較為自信，能自在地活動如泡溫泉等。」患者於術後接受了4個月化療，並持續服用荷爾蒙藥物達5年，病情得到控制，未有復發。
 

新式脂肪移植

近年，新式脂肪移植較適合局部切除手術且乳房出現小量凹陷的患者，因可同時減肥及豐胸，而愈來愈受歡迎。一般而言，醫生會待完成手術後，才為患者做新式脂肪移植，並抽取自體脂肪植入乳房。鄭紫翎表示，如患者對治療上有困惑，建議先徵詢醫生的意見，以便按病情，制訂最合適的個人化治療及重建方案。
 

乳房重建 助乳癌患者重拾自信

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/乳房重建-助乳癌患者重拾自信-286342
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