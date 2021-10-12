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乳癌｜新一代ADC 晚期HER2型患者無惡化存活期倍升
2021-10-12
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乳癌HER2ADC藥物化療標靶治療
乳癌｜新一代ADC 晚期HER2型患者無惡化存活期倍升
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乳癌｜新一代ADC 晚期HER2型患者無惡化存活期倍升

HER2型乳癌的腫瘤生長速度和侵略性，相比其他類型乳癌較高，而且隨病情發展至後期，HER2型乳癌患者所佔的比例也愈發上升，晚期治療方案變得重要。而最新研究發現，新一代抗體藥物複合體(ADC)用於晚期HER2型乳癌治療效果理想，有望成為二線治療的新選擇，有助患者延長生命。

 

乳癌｜標靶化療二合一

ADC藥物將標靶藥和化療藥結合，標靶藥可以針對性與HER2受體結合，進入癌細胞之後，就會分解出具細胞毒性的化療藥物，將癌細胞殺死。新一代ADC藥物更帶有「旁觀者效應」，能夠將藥力滲透至鄰近癌細胞將之殺滅，更徹底地清除癌細胞。

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ADC藥物利用標靶藥針對性找出HER2癌細胞，進入細胞後再釋放化療藥，殺滅癌細胞。

乳癌｜現為第三線藥物

目前治療晚期HER2型乳癌的國際指引，一線治療會採用雙標靶及化療組合，二線則為第一代ADC藥物，無惡化存活期中位數分別達18.7月和9.6個月。第三線及往後的治療，暫時沒有權威性指引，新一代ADC藥物是選擇之一。

 

乳癌｜或成二線新選擇

剛於上月發表的新一代ADC藥物二線治療臨床研究結果，有望成為治療上的新突破。患有不可切除或轉移性HER2型乳癌、並曾於晚期情況下接受標靶化療組合治療的五百多名患者(當中近六成為亞洲患者)，隨機分配到新一代ADC組別及第一代ADC組別並跟進一段時間。結果發現新一代ADC的12個月無惡化存活期比率達75.8%，比第一代ADC(34.1%)高出一倍；跟進期內過半數人未見病情惡化，即未達到無惡化存活期中位數。12個月整體存活期比率，新一代ADC(94.1%)也比對第一代ADC(85.9%)優勝。新一代ADC的腫瘤反應率(79.7%)及完全緩解率(16.1%)更提升了一倍或以上。

 

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(左起)癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀、HER2型乳癌患者Winnie、內科腫瘤科專科醫生楊明明及癌症資訊網慈善基金創辦人吳偉麟。
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40歲以上女士應每年做乳癌篩查，及早確診及早治療，減少對身體和生活的影響。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/乳癌｜新一代adc-晚期her2型患者無惡化存活期倍升-288438
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