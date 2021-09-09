乾燥潤一潤 3招分辨真假蜜糖

香甜的蜜糖可說是秋冬的最佳飲品，除了沖水或放入茶中，也可以用來製作糕點或烹調菜餚。只是蜜糖有時真假難辨，部分可能以砂糖跟蔗糖調出來的假蜜糖，如何判斷蜜糖的真偽？今次小編就跟大家分享3個技巧，幫助你分出是真假蜜糖。

1. 沖水是否起泡：最簡單的方式就是將蜜糖加入水中並攪拌，若面層曾出現一層細緻的泡沫且久久不散，便較大機會是真蜜糖。原因是真正的蜂蜜含有澱粉酶及其他蛋白質、胺基酸、生物酶等活性物質，釋出活性時便會產生泡沫，若泡沫很快便消失就可能是人工製作的蜜糖。

2. 目測透光度：天然蜜糖含有花粉，透光下會帶點混濁，而人工糖漿則沒有花粉，看起來比較清澈。

3. 檢查認證：通過國家或可靠機構認證的產品，符合一定標準的密糖，自然品質有保證。

純天然的蜂蜜雖比較健康，含有抗氧化的酚類物質，帶來抗衰老、抗菌、抗炎等作用，亦有礦物質鈣、鎂、鐵、鉀、鈉等，但其主要成分仍是果糖和葡萄糖，屬於高碳水化合物食物，每100克就有304千卡熱量，並因為果糖含量高，故蜜糖比一般白糖的甜度更高，控制體重和血糖的人士需要小心食量，不能肆無忌憚地食用。另方面，蜜糖可能殘留肉毒桿菌(Clostridium botulinum)的孢子，故12個月以下的寶寶不宜食用蜜糖及其產品。