乾燥要潤 自製雪梨湯解咳嗽

秋冬時節，日夜溫差變化大，很多人尤其是長者，在夜晚或會出現夜咳的情況，嚴重時甚至會半夜咳醒，影響睡眠質素。從中醫的角度，秋天的躁氣最傷肺，所以體質陰虛、氣虛、肝火旺、肝鬱氣結者，除了食慾不濟、容易疲倦外，也特別容易出現呼吸道不適的咳嗽症狀。平日飲用一道「雪梨潤肺湯」，可達到養肺、潤肺的效果。

惟要留意雪梨雖有清潤作用，但性寒涼，直接食用過量反而造成咳嗽，但經過烹煮才進食則會轉為溫補食材。煮雪梨一定要連皮烹煮和食用，才能達到止咳潤肺之效。

今次介紹的雪梨潤肺湯材料包括帶皮雪梨一個、麥冬5克、大棗或紅棗2至3粒、百合5克、枸杞5克、白木耳及冰糖適量，有養陰潤肺、益胃生津的效果。做法是將雪梨洗淨去芯，再連皮切片，與麥冬、百合及去核的紅棗放入1,500毫升水中烹煮，滾起後加入白木耳和冰糖，轉中火煮10分鐘入味即可食用。長者及牙力不佳者，可多煮5至10分鐘令食材變得較軟爛。

雪梨潤肺湯可於午餐或晚餐後當糖水食用，或者運動後口乾舌燥時飲用就最有效，平日亦要避免刺激辛辣的食物，並要注意保暖，才能有效緩解咳嗽不適。