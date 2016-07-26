亂停降壓藥引發「反跳現象」 定時量血壓 預防高血壓併發症

在香港，接近三成人患有高血壓，65歲以上更有超過六成人有高血壓問題。以成年人來說，若收縮壓持續處於140mmHg或以上，或舒張壓持續處於90mmHg或以上，便是患上高血壓。高血壓沒有明顯病症，而往往患者在出現併發症後才發現患上高血壓，要提早察覺，便應定期量血壓，要是醫生建議用藥治療後，病人就必須依照醫生的指示定時定量服藥，否則可能影響療效，導致血壓失控等。



小部分高血壓病者會有頭痛、頭暈、疲倦等現象，但並非每個病人需要藥物治療，可透過生活及飲食習慣改善病情。不少病人曾發現其他病友的降血壓藥與自己的不盡相同，或會誤解醫生的用藥理由，而自行停藥。原來常用的降血壓藥多達8種以上，醫生會因應每個人的病況及對藥物的反應，用藥的種類及劑量亦有所不同。有些患者只需服用一種降血壓藥，而有些則要配合多種服用。此外，血壓每分鐘都會隨着不同的因素而變化，包括身體姿勢、體能活動、情緒及睡眠等。有病人沒感到身體不適，以為血壓受控制而自行停藥或自行服用其他藥物，故亂停藥可出現「反跳現象」，使血壓急速回升，嚴重者可導致抽搐或昏迷。



定時評估及早停止併發症

無論如何，由於高血壓並不容易察覺，因此建議成年人每兩年最少一次量度血壓，以便及早發現問題所在。此外，為預防高血壓引致的其他併發症，成年人亦可進行如心臟病風險評估，進一步進行體格檢查和血液分析等，以偵測引致血壓高的病因，及其對身體各器官可能做成的傷害。



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