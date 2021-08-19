Am730
Am730
Am730
Am730
Health
人到中年 運動最緊要循序漸進避免受傷
27 分前
#Hashtags
中年運動循序漸進新陳代謝快步走緩跑行山負重肌肉訓練動態伸展熱身緩和運動靜態伸展
人到中年 運動最緊要循序漸進避免受傷
news-images
受傷後除不能運動，還可能要做復健。

香港人工作䌓忙精神緊張，有時間都會選擇休息，不過日捱夜捱，到三、四十歲身體檢查才發現原來健康已響警號，才臨急臨忙開始運動。然而有不少人一開始已經做一些相對劇烈的運動，如長跑、打羽毛球、踢波、籃球等，對肌肉和關節的負荷相當大，容易引致受傷。因此，步入中年做運動要特別留意以下幾點。

受傷影響運動計劃
隨年紀漸長，人體新陳代謝會減慢，若然受傷的話，復原時間一定會比年輕時長得多。如果受了傷，隨時一整個月甚至更長時間不能再運動，大大影響了你的運動大計。

強度循序漸進
港人普遍喜愛的運動如上述的長跑、拍類和球類運動等，對本身的體能有相當要求，例如肌力、肌耐力、肌肉協調性、關節柔軟度、反應、心肺功能等，因此應循序漸進，尤其對於很久沒有做運動的朋友來說，不妨先從快步走、緩跑20分鐘、行山等作為開始，讓身體慢慢適應運動習慣；此外，每周2至3次負重肌肉訓練也很重要，例如自身體重訓練，甚至到健身室由輕負重開始訓練全身肌肉，都可以為不同運動做好準備。

著重熱身和緩和運動
熱身可以讓身體進入運動狀態，減少運動時受傷的風險，而運動後的緩和運動，也可助身體加快恢復，並減少日後筋腱發炎、勞損的風險。熱身可以先緩跑或快行5至10分再因應運動做動態伸展；緩和運動則可做靜態伸展。

news-images
快步走是一個不俗的運動起點。
 news-images
熱身及緩和運動對減低受傷風險同樣重要。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/人到中年-運動最緊要循序漸進避免受傷-281369
#Hashtags
中年運動循序漸進新陳代謝快步走緩跑行山負重肌肉訓練動態伸展熱身緩和運動靜態伸展
Am730

【健康解碼】控制體重 提升銀屑病治療成效 減共病風險

連皮食 果皮營養隨時多過果肉

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【健康解碼】控制體重 提升銀屑病治療成效 減共病風險
Am730
Am730
連皮食 果皮營養隨時多過果肉
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多