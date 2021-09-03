人工晶體｜治療白內障 3種晶體點樣揀？

白內障是人生必經階段，隨年紀增加，晶狀體變得混濁，阻礙光線進入眼球而令視力下降。而深近視、長期暴曬、長期接觸紫外線等，都有可能提早出現白內障。白內障最有效的治療方法是做手術換上人工晶體，重拾清晰視野。然而患者又應該選擇人工晶體呢？

人工晶體｜主要分3類

現時人工晶體五花八門，但大致上可分為單焦人工晶體、多焦人工晶體和全方位人工晶體。

單焦人工晶體：具備一個清晰的焦點，如選擇看遠物清晰，當看近事物如用手機、電腦等就要戴眼鏡，反之亦然。好處是清晰度最高。另有高清、淡黃防藍光、改善散光等不同功能選擇。

多焦人工晶體：晶體設有數個環形視區，分別對應遠、中、近距離焦點，好處是大部分時間毋須戴眼鏡，不過患者要在不同焦段找到焦點，需要時間適應，而且晚上看光源會有光暈、眩光問題。

全方位人工晶體：將各焦點的「景深」拉長，效果類似將多焦人工晶體拉勻，令任何距離的物件都有一致的清晰度。

人工晶體｜因應生活習慣選擇

人工晶體的選擇，並非愈貴愈好，或者愈多焦點愈好，反而要因應患者本身的生活習慣、職業、喜好等選擇，例如作為職業司機，需要顧及多方面視野，沒有眩光問題的全方位人工晶體會較適合；如社交生活較活躍，則可考慮多焦人工晶體，兼顧到不同距離物件；若對傳統技術較有信心，又或本身有其他眼睛問題如青光眼、角膜病變，也可選擇單焦人工晶體。

相關新聞：