今日處暑 秋老虎發威 養生宜滋潤養肺

今日處暑(8月23日)是進入秋季的第二個節氣，代表暑將退並伏而潛處，即夏天的暑氣將逐漸消退，炎熱的天氣也會慢慢變涼，只是香港位處亞熱帶，故秋老虎仍會發威，日間氣溫仍相當高，而這時就易發生燥咳、便秘、流鼻血及關節痛等疾患，宜多吃食潤肺滋陰的食物，亦要適當添加衣物做好保暖。

秋季的氣候偏乾燥，耗損人體津液，而燥氣就最影響「肺臟」，一旦有燥邪侵襲，便會出現口乾舌燥、皮膚乾癢、感冒咳嗽及便秘等。除了食用具潤肺效果的食物如雪耳、百合、水梨等外，適當食用帶酸味的食物，也對肺臟有益。

與此同時，大家亦要盡量少吃生冷寒涼食物，以維護脾胃健康，確保運化正常以祛濕氣，否則可能容易助長濕邪損脾陽，易胃脹氣、大便黏膩等。多吃可健脾祛濕的食物或湯水，加上規律的運動習慣，就是不錯的養生方法。

此外，處暑是由陰轉陽、熱轉涼的交替時期，要留意氣溫變化對健康的影響，建議大家盡可睡「子午覺」來養生，有助降低心、腦血管病的發病率。子午是指子時(晚上11時到隔天凌晨1時)及午時(上午11時至下午1時)，前者經絡走到「膽經」，能消除疲勞及加速肝臟排毒，而後者則走到「心經」，小休20分鐘左右便能有效養心，但避免睡太久影響晚間睡眠。