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低碳飲食丨果糖高 真係要戒吃水果？
41 分前
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低碳飲食丨果糖高 真係要戒吃水果？
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低碳飲食風潮刮起，含有大量糖分的水果亦成為戒口的目標。(互聯網圖片)

低碳飲食風潮刮起，很多人都開始控制飲食中的碳水化合物總量，甚至實行超低碳但高脂的生酮飲食。除了粉麵飯等已知的高碳水化合物和甜食外，含有大量糖分的水果亦成為戒口的目標，擔心多吃會與減碳背道而馳。但其實只要適量及適當選擇，水果就能繼續吃而又不會增磅升脂。

其實，低碳減脂飲食期間，攝取「適量」的水果有助增加飽感，天然的糖分亦能滿足嗜甜的口癮，反而有助減少吃甜食或加工食品的念頭，情緒亦更加穩定；而水果當中所含的膳食纖維，也能幫助調節腸胃道機能，改善便秘及調整腸道菌群，其他營養成份如維他命、礦物質及植化素等都對健康有益。

對於想實行低醣及低碳飲食的人，可以先從以下三方面實行。

首先是完全戒掉精製糖，如含糖飲料、甜點、餅乾、糖果，還有天然來源但也屬於精製糖的蜂蜜、黑糖，亦不宜以果汁取代水果。第二是減少主食類，並且盡量以原型的全穀或根莖類，如蕃薯、馬鈴薯、玉米等取代白飯和麵條，亦要增加蔬菜和優質蛋白質的攝取量，以維持飽足感和供應身體所需營養素。最後就是進食適量水果，並最好選擇一些低升糖值水果，如蕃茄、蘋果及奇異果等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/低碳飲食丨果糖高-真係要戒吃水果？-282883
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