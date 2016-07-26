低糖月餅 多吃同樣致肥

下星期二(9月21日)便是中秋佳節，親友相聚都會切個月餅應節。近年來月餅款式愈來愈多，傳統、冰皮、奶黃、雪糕月餅等之外，甚至有低糖高纖款式供選擇。Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle Lau提醒，低糖月餅的熱量和脂肪含量與傳統蓮蓉月不相伯仲，多吃一樣致肥。



Michelle表示，若以每100克月餅計算，傳統月餅熱量約432千卡；冰皮月餅熱量約340千卡；奶黃月餅的熱量約350千卡，「五仁月餅熱量約410千卡，雖餡料不乏健康的果仁，但果仁本身有油，再加上豬油或植物油，脂肪和熱量亦會相應提高。」



看清楚成分表

至於冰皮月餅，由於外皮使用糯米粉及水製成，餡料多用綠豆蓉，熱量相對其他月餅低，每個大約280至340千卡。Michelle續指，「部分冰皮月餅餡料因加入果醬、果凍或芝士等，有可能增加月餅的糖分或脂肪，熱量亦會相應提高。購買月餅前最好先看清楚成分表和營養標籤，不同牌子月餅的熱量、脂肪和糖分含量都有差異，宜挑選較低熱量、脂肪和糖分的款式。」



低糖高纖較健康

為迎合健康飲食潮流，也有月餅聲稱是低糖或高纖。低糖主要以代糖取代砂糖，Michelle認為，「雖然低糖蓮蓉月餅的糖含量較低，在傳統月餅中算較健康選擇，但其熱量和脂肪含量與傳統蓮蓉月餅相若，多吃一樣致肥。另一方面，為增加低糖月餅的口感，部分月餅或會增加其他澱粉質成分的比例，無論低糖或一般蓮蓉月餅，每1/8個皆含10克碳水化合物。」

高纖月餅材料有藜麥、黑小米、杏仁或奇亞籽等，含豐富蛋白質、膳食纖維及健康的脂肪酸。纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便；當中的水溶性纖維亦有助減慢糖分及膽固醇吸收，對穩定血糖有幫助。

迷你月餅助控食量

為避免進食過多月餅，可以考慮選擇迷你月餅，每個重約45克至60克，熱量約200千卡。雖然迷你奶黃、冰皮及雪糕月餅的熱量、脂肪、糖分仍然偏高，但較容易控制食用分量。Michelle建議，「吃了月餅當日，應減少進食其他高脂、高糖食物，亦不宜飲用含糖飲料；反而可多吃富含水溶性纖維的食物，如麥皮、柚子、火龍果等，既可延緩升糖指數，又有助阻隔壞膽固醇。」



減肥者減半食量

減肥人士選購月餅時應特別留意營養標籤，如每100克月餅，總脂肪超過20克、糖多於15克，應盡量避免。根據食物安全中心的標準，預先包裝的食物中，每100克固體食物含多於15克糖分，已屬高糖。Michelle建議減肥人士將食量減半，即傳統月餅每次只吃1/8個，或1/4個冰皮月餅。



水果助消化

不少水果都含有幫助消化的物質，如木瓜的木瓜蛋白酶、菠蘿的菠蘿酵素及奇異果的奇異果酵素，有助加速分解蛋白質，幫助消化，餐後約半小時吃水果可減飽滯感。吃完月餅飲茶也有助消滯，如綠茶中的單寧酸、咖啡因會令胃酸分泌增加，加快分解食物。