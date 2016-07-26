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低糖月餅 多吃同樣致肥
7 小時前
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中秋節月餅Nutrilicious冰皮月餅奶黃月餅五仁月餅低糖高纖迷你月餅水溶性纖維升糖指數營養標籤酵素水果
低糖月餅 多吃同樣致肥
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下星期二(9月21日)便是中秋佳節，親友相聚都會切個月餅應節。近年來月餅款式愈來愈多，傳統、冰皮、奶黃、雪糕月餅等之外，甚至有低糖高纖款式供選擇。Nutrilicious創辦人兼首席營養師Michelle Lau提醒，低糖月餅的熱量和脂肪含量與傳統蓮蓉月不相伯仲，多吃一樣致肥。
 

Michelle表示，若以每100克月餅計算，傳統月餅熱量約432千卡；冰皮月餅熱量約340千卡；奶黃月餅的熱量約350千卡，「五仁月餅熱量約410千卡，雖餡料不乏健康的果仁，但果仁本身有油，再加上豬油或植物油，脂肪和熱量亦會相應提高。」


看清楚成分表
至於冰皮月餅，由於外皮使用糯米粉及水製成，餡料多用綠豆蓉，熱量相對其他月餅低，每個大約280至340千卡。Michelle續指，「部分冰皮月餅餡料因加入果醬、果凍或芝士等，有可能增加月餅的糖分或脂肪，熱量亦會相應提高。購買月餅前最好先看清楚成分表和營養標籤，不同牌子月餅的熱量、脂肪和糖分含量都有差異，宜挑選較低熱量、脂肪和糖分的款式。」


低糖高纖較健康
為迎合健康飲食潮流，也有月餅聲稱是低糖或高纖。低糖主要以代糖取代砂糖，Michelle認為，「雖然低糖蓮蓉月餅的糖含量較低，在傳統月餅中算較健康選擇，但其熱量和脂肪含量與傳統蓮蓉月餅相若，多吃一樣致肥。另一方面，為增加低糖月餅的口感，部分月餅或會增加其他澱粉質成分的比例，無論低糖或一般蓮蓉月餅，每1/8個皆含10克碳水化合物。」

高纖月餅材料有藜麥、黑小米、杏仁或奇亞籽等，含豐富蛋白質、膳食纖維及健康的脂肪酸。纖維能促進腸胃蠕動，幫助排便；當中的水溶性纖維亦有助減慢糖分及膽固醇吸收，對穩定血糖有幫助。

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Michelle指迷你月餅有助控制進食分量，避免攝最過多糖分和脂肪。

迷你月餅助控食量
為避免進食過多月餅，可以考慮選擇迷你月餅，每個重約45克至60克，熱量約200千卡。雖然迷你奶黃、冰皮及雪糕月餅的熱量、脂肪、糖分仍然偏高，但較容易控制食用分量。Michelle建議，「吃了月餅當日，應減少進食其他高脂、高糖食物，亦不宜飲用含糖飲料；反而可多吃富含水溶性纖維的食物，如麥皮、柚子、火龍果等，既可延緩升糖指數，又有助阻隔壞膽固醇。」


減肥者減半食量
減肥人士選購月餅時應特別留意營養標籤，如每100克月餅，總脂肪超過20克、糖多於15克，應盡量避免。根據食物安全中心的標準，預先包裝的食物中，每100克固體食物含多於15克糖分，已屬高糖。Michelle建議減肥人士將食量減半，即傳統月餅每次只吃1/8個，或1/4個冰皮月餅。


水果助消化
不少水果都含有幫助消化的物質，如木瓜的木瓜蛋白酶、菠蘿的菠蘿酵素及奇異果的奇異果酵素，有助加速分解蛋白質，幫助消化，餐後約半小時吃水果可減飽滯感。吃完月餅飲茶也有助消滯，如綠茶中的單寧酸、咖啡因會令胃酸分泌增加，加快分解食物。

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奇異果含有奇異果酵素，有助加速分解蛋白質。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/低糖月餅-多吃同樣致肥-285049
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