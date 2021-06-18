便秘｜針對成因 解決排便問題

一般人認為數天都沒有大便，而且想去大便時又特別困難費力才算便秘，其實如果排便習慣突然改變，而且持續4星期或者以上，已經算是便秘。

便秘的成因有很多，包括：

1. 飲水不足

大腸會吸收水分供身體使用，當飲水不足，糞便會變得乾硬，容易造成排便困難；而用力排便亦容易形成痔瘡、肛門損傷等問題。

2. 食物中缺乏纖維

纖維可以刺激腸道蠕動，以及增加便量，因此攝取不足的話也會令腸道動減慢，形成便秘。

3. 少運動

運動除了有強身健體、加強心肺功能等好處外，也可加速腸道蠕動，因此久坐不動的人士，有便秘的風險較高。

4. 有忍便習慣

有些人士如職業司機，又或工作繁忙，有便意時沒有去廁所，過後大便或會變硬而較難排出，久而久之也會變成便秘。

如果並非天生腸道蠕動太慢，又或者其他疾病而導致的便秘，我們不妨改善飲食及排便習慣，如每天進食3份蔬菜和2份水果，以確保有足夠的纖維；每天喝8杯水，如戶外活動較多應額外再喝水；保持運動以及每天定時排便習慣，也可改善便秘情況。若便秘情況持續，不應擅自用藥，而應該諮詢醫生。