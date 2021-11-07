Am730
Am730
Am730
Am730
Health
保暖丨日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底
1 小時前
#Hashtags
保暖頭寒足熱頭熱足寒血液循環不良溫水半身浸浴穿幾層襪子上身減少穿衣
保暖丨日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底
news-images
保暖之道，「頭寒足熱」才是為健康。(互聯網圖片)

冷鋒到，今日出門倍感濃濃冬意，大家衣櫃裡的大衣和頸巾紛紛出動，甚至有怕凍的人要洋蔥式穿衣，由頭包到腳才感溫暖。原來人體保暖的最佳方法，是要將體溫調節，改善體內深處的寒冷狀態。而日本人有一種袪寒智慧，只要做到「頭寒足熱」，身體自然變得暖和，既可改善寒底體質，也能減少患上感冒。

「頭寒足熱」才健康 「頭熱足寒」小心血液循環不良

據《百病起於寒》作者進藤義晴醫生解釋，人是直立步行的動物，雙腳遠離心臟，而且臟腑器官集中於上半身，故此上半身體溫較高，大約是36度，而下半身則只有約31度，造成全身的體溫落差，容易出現氣血不順、血液循環不良的問題，增加寒性體質，令人易於生病。基於體寒是從下半身或身體的深部所引起的，進藤醫生認為，保暖的重點應放在下半身，讓頭部保持冷靜、雙腳維持溫暖，亦即「頭寒足熱」，可令神經運作和血液順暢運作。

撰寫《養溫：體寒為百病之首，預防疾病先暖身》的石原結實醫學博士也有類似觀點，他認為最符合人體健康的情況是「頭寒足熱」，但身體有毛病的幾乎都是相反「頭熱足寒」。當下半身冰冷時，體內的血氣和熱感會趨往上半身，導致面紅潮熱、臉色呈紫紅色、手掌泛紅和上半身皮膚清晰可見微血管，那就是「頭熱足寒」。這種情況在中醫角度屬於「升症」，會出現全身血液循環不良的「瘀血」或「血道症」，容易頭暈和燥熱。

醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」

  1. 溫水半身浸浴：如果家中有浴缸，可每天將下半身浸泡在水溫37至38度的溫水，維持20至30分鐘，讓身體出汗，可讓下半身徹底溫暖起來。如果沒有浴缸，也可在睡前以溫水足浴，泡腳令雙腳變暖之餘，亦可改善睡眠質素。
  2. 多穿幾層襪子：另一招可長時間保持頭寒足熱，就是穿幾層襪子，激活腳底穴位增加腳掌血液循環，當然如果一味重覆棉襪，反而令雙腳不透氣焗出皮膚問題，因此醫生教路獨特的穿襪方法。首先第一層穿著絲綢材質的襪子，作用是幫助將毒素排出；接著第二層可穿棉或羊毛襪子作保暖。如果仍未夠暖，可繼續梅花間竹穿絲襪和棉襪，直至不感寒冷為止，穿襪褲的方法同樣。
  3. 下身變暖，上身減少穿衣：只要下身變暖，上半身仍是「包粽」一樣，是無法做到「頭寒足熱」改善寒底，這時上半身不妨穿單薄一點，如短袖、薄外套等。萬一真的太冷，一條頸巾可勝一件大衣。

保暖丨日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底

news-images
日本知名健康養生專家石原結實博士。(互聯網圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/保暖丨日本人袪寒智慧-「頭寒足熱」身體變暖-改善寒底-292068
#Hashtags
保暖頭寒足熱頭熱足寒血液循環不良溫水半身浸浴穿幾層襪子上身減少穿衣
Am730

【健康解碼】開學後學習追不上進度 ADHD學童適應難 恐致情緒困擾

長者每周吃2至3份魚肉 助減腦血管損傷

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【健康解碼】開學後學習追不上進度 ADHD學童適應難 恐致情緒困擾
Am730
Am730
長者每周吃2至3份魚肉 助減腦血管損傷
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多