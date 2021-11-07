保暖丨日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底

冷鋒到，今日出門倍感濃濃冬意，大家衣櫃裡的大衣和頸巾紛紛出動，甚至有怕凍的人要洋蔥式穿衣，由頭包到腳才感溫暖。原來人體保暖的最佳方法，是要將體溫調節，改善體內深處的寒冷狀態。而日本人有一種袪寒智慧，只要做到「頭寒足熱」，身體自然變得暖和，既可改善寒底體質，也能減少患上感冒。

「頭寒足熱」才健康 「頭熱足寒」小心血液循環不良

據《百病起於寒》作者進藤義晴醫生解釋，人是直立步行的動物，雙腳遠離心臟，而且臟腑器官集中於上半身，故此上半身體溫較高，大約是36度，而下半身則只有約31度，造成全身的體溫落差，容易出現氣血不順、血液循環不良的問題，增加寒性體質，令人易於生病。基於體寒是從下半身或身體的深部所引起的，進藤醫生認為，保暖的重點應放在下半身，讓頭部保持冷靜、雙腳維持溫暖，亦即「頭寒足熱」，可令神經運作和血液順暢運作。

撰寫《養溫：體寒為百病之首，預防疾病先暖身》的石原結實醫學博士也有類似觀點，他認為最符合人體健康的情況是「頭寒足熱」，但身體有毛病的幾乎都是相反「頭熱足寒」。當下半身冰冷時，體內的血氣和熱感會趨往上半身，導致面紅潮熱、臉色呈紫紅色、手掌泛紅和上半身皮膚清晰可見微血管，那就是「頭熱足寒」。這種情況在中醫角度屬於「升症」，會出現全身血液循環不良的「瘀血」或「血道症」，容易頭暈和燥熱。

醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」

溫水半身浸浴：如果家中有浴缸，可每天將下半身浸泡在水溫37至38度的溫水，維持20至30分鐘，讓身體出汗，可讓下半身徹底溫暖起來。如果沒有浴缸，也可在睡前以溫水足浴，泡腳令雙腳變暖之餘，亦可改善睡眠質素。 多穿幾層襪子：另一招可長時間保持頭寒足熱，就是穿幾層襪子，激活腳底穴位增加腳掌血液循環，當然如果一味重覆棉襪，反而令雙腳不透氣焗出皮膚問題，因此醫生教路獨特的穿襪方法。首先第一層穿著絲綢材質的襪子，作用是幫助將毒素排出；接著第二層可穿棉或羊毛襪子作保暖。如果仍未夠暖，可繼續梅花間竹穿絲襪和棉襪，直至不感寒冷為止，穿襪褲的方法同樣。 下身變暖，上身減少穿衣：只要下身變暖，上半身仍是「包粽」一樣，是無法做到「頭寒足熱」改善寒底，這時上半身不妨穿單薄一點，如短袖、薄外套等。萬一真的太冷，一條頸巾可勝一件大衣。

保暖丨日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底