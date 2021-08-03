做呢2招 提防瞓瞓下抽筋好有效

很多人也試過小腿抽筋，通常一會兒便會消退，但若在睡覺時突然抽起來，就可能令人痛醒，有時甚到早上小腿依然仍有點抽痛。睡覺時小腿抽筋通常是血液循環不良所致，若你經常也有此情況，只要在睡前做2招伸展動作，就能預防抽筋發生。

據日本的調查，多達八成50多歲的女性都試過睡覺時小腿抽筋，問題在長者亦很常見，前者與血液循環不佳有關，後者則多由機能老化而起。另外，鎂、鈣、鉀等礦物質失衡亦可引發抽筋，可以靠喝牛奶、吃香蕉等食物補充電解質。

運動前做足夠的熱身有助預防運動期間抽筋，而睡覺前做數分鐘的靜態伸展，亦有助預防半夜抽筋的情況。今次就介紹2個適合在睡前做的簡單伸展，幫你預防抽筋。

1. 小腿伸展：弓箭步

一隻腳大步向後退一步，屈曲前腳的膝蓋，伸展時注意重心要在前方，後腳的小腿有拉扯感覺便可，維持30秒後轉另換另一隻腳。

2. 腳踝伸展：十指緊握繞圈

光腳坐在椅子上，左腳放在大腿上，右手趾與左腳腳趾「十指交扣」，然後旋轉腳踝30次左右即可，然後轉另一隻腳。旋轉腳踝時要注意腳趾與手指要握好，而日間大量走路或站著工作後也可做此伸展，能加速回復血液循環，消除疲勞。