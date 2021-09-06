做1件事 減14%中風兼降12%早死風險

健康有時真的唾手可得，一項在內地進行、有史以來最大的飲食研究發現，只要用低鈉及加鉀的替代鹽，取代一般使用的食鹽，就已經可以顯著降低中風、心臟病及早死的風險逾一成，而這個簡單的做法並未引起任何副作及後遺症。

今次針對食鹽的研究，在河北、遼寧、寧夏、山西、陝西等地600條村莊進行，共有逾21,000名成年村民參與。當中一半村民獲供應免費的替代鹽，並獲建議盡量減少用鹽分量，另一半則如常使用食鹽。

經過5年的追蹤，食用替代鹽的人士，中風的風險降低14%，所有心血管疾病的事件則減少13%，早死風險亦減低。同時，使用替代鹽的村民，血壓亦普遍低過使用食鹽的村民。有關研究已刊載在《New England Journal of Medicine》。

領導研究的澳洲喬治全球健康研究所臨床流行病學家教授Bruce Neal指出，根據推算，若全中國改用替代鹽，每年可以挽救近46萬人的性命，如推至全球則每年可減少數百萬人死亡。最重要是使用替代鹽的成本不高，在內地的售價只比傳統食鹽貴五成，是十分具成本效益的健康措施。

他又稱，在研究中看不到代替鹽會帶來任何壞處，而絕大部分人都可以安全食用，本身已需要限制鹽分的嚴重腎病的人士，則不宜使用替代鹽。