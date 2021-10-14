健康快訊 | 肺炎球菌可奪命 家燕姐教路唱皆大歡喜打針冇有怕

擔任13價肺炎球菌結合疫苗宣傳大使多年的家燕姐，早前孫兒出世，喜上眉梢。但BB抵抗力較弱，尤其在疫情期間，經常外出工作的家燕姐都格外小心，以免將細菌病毒傳染BB。家燕姐表示任何年紀的人士，特別是老友記及長期病患者，都應該及早接種13價肺炎球菌疫苗，以保護自己及家人。

新冠肺炎與肺炎球菌並不相同，醒目的家燕姐指出：「新冠肺炎是由病毒引起，而肺炎球菌則由細菌引起，故需要不同的疫苗預防這兩種不同的肺炎。」家燕姐坦言在擔任宣傳大使前對肺炎球菌並不了解，後來才明白接種肺炎球菌疫苗的重要性。

及早接種疫苗減交叉感染風險

她憶述其一名親友感染流感後，繼發肺炎球菌感染，並出現併發症，在短時間內死亡。家燕姐相信假若該親友有接種肺炎球菌疫苗，或可得到有效保護，減低病情嚴重程度。自此，她便常呼籲親朋好友及早接種13價肺炎球菌結合疫苗，保護自己之餘，也減低因親密接觸而引致交叉感染的風險。

除了自己與親友接種疫苗，家燕姐的心肝寶貝孫兒亦會按政府的建議，接種13價肺炎球菌結合疫苗。家燕姐表示：「政府在約10年前將13價肺炎球菌結合疫苗納入兒童疫苗接種計劃，為BB在出世後第2個月起接種13價肺炎球菌結合疫苗，當然家人也可以帶BB 到私家診所接種。」

唱唱歌 輕鬆打針 獲長效保護

不少老友記聽到打針都會感到害怕，家燕姐便教路：「其實老友記不用緊張，打針時就如被螞蟻輕輕一咬。如果真的感到緊張，可以一邊唱《皆大歡喜》。當你唱『唏呀唏呀唏呀唏』，針頭已進入身體，再唱『唏呀唏呀唏呀唏』時，便已剛好接種完畢。」

流感高峰期將至，政府早年已提倡「左流右肺」，同時接種流感及肺炎球菌疫苗。家燕姐提醒：「13價肺炎球菌結合疫苗與流感疫苗不同，不用每年接種，只需接種一針，便可以得到長效保護。」如有需要接種肺炎球菌及流感疫苗，請向醫生查詢。