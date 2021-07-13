健身室｜器械訓練冇迷惘(背肌編)

初學者踏入健身室，看見一大堆的器械，難免感到無從入手。即使每部器械上都會有標示動作及目標肌肉，不過仍然難倒不少健身人士，因此今日介紹一下常見的器械使用方法，讓大家可針對目標肌肉做訓練，最重要是避免受傷。

坐姿滑輪划船

先調校合適重量。 坐於靠近手把的位置，雙手捉住手把，身體全程保持挺胸收腹沉肩。 雙腳撐在腳踏位置將身體向後撐至雙腿微曲的合適距離，此時已感到器械的拉力，而身體勿向前彎曲。 現在開運動。起始時雙手放鬆伸直，肩膊可向前放鬆有點圓肩感覺，但勿寒背。 背肌發力，先收回肩膊至挺胸的位置，然後手臂屈曲並將手把拉到接近肚臍位置，最後將肩胛骨往中間擠夾。記緊保持軀幹固定不動，以免為下背帶來壓力。 背肌慢慢放鬆，令手把返回原來位置。將手把拉向自己時呼氣，放鬆時吸氣。做6至10次為一組，做3組。 留意完成一組、放開手把時，應要曲腳將整個身體拉近器械，勿只彎腰放回重量，否則容拉傷腰背。

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滑輪下拉

先調校合適重量。並調校頂住大腿的部件高度。 雙手手心向前方捉住手把略闊於肩膊的位置，用身體重量拉下，並坐於手把落下時，會落於面前不遠的位置，穩固雙腳，身體微微往後，全程保持挺胸收腹。 現在開運動。起始時雙手放鬆伸直，肩膊放鬆。 背肌發力，先收回肩膊至沉肩的位置，然後手臂屈曲並將手把拉到下巴以下高度，甚至胸前位置。記緊保持軀幹固定不動，以免為下背帶來壓力。同時留意手踭活動方向應為垂直向下，以得到最大的張力。 背肌慢慢放鬆，令手把返回原來位置。將手把拉下時呼氣，放鬆時吸氣。做6至10次為一組，做3組。

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