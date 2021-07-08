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健身用力不當或誘發疝氣
31 分前
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健身用力不當或誘發疝氣
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疫情之下，運動場所、公園等都曾經關閉一段時間，大家的運動習慣或已改變，如在家舉啞鈴、做瑜伽等。但由於缺乏教練指導，運動時若用力不當或姿勢錯誤，或增加疝氣風險。外科專科醫生劉卓靈就表示臨床上亦多了這一類的疝氣個案。

疝氣俗稱為「小腸氣」，指身體腹壁出現缺口，又或腹股溝位置的管道未正常閉合，令體內組織或器官從薄弱的地方突出，於腹部或腹股溝形成「腫塊」，以腸道突出較常見。劉卓靈指患者男女比例約19:1，「原因是男士天生有一通道，在出生前二至三周，讓睾丸從肚內下降到陰囊，若通道收縮不理想，便容易出現疝氣。」

可致小腸阻塞
劉卓靈表示其中一個病例是六十多歲的男性，「他自知患上小腸氣，但因只有少許不適而沒有即時看醫生，拖了約一年，忽然一次肚脹、嘔吐求診時，才發現有小腸阻塞，排除其他原因後確定由小腸氣引起，並立即安排手術處理，幸好不用切掉部分小腸。」

過分用力
疝氣一般以出現的位置分類，如腹股溝疝氣、股疝氣、臍疝氣或手術疤痕位置出現的切口疝氣等。當腹壁薄弱，而遇上慢性咳嗽、便秘、小便困難或長期提取重物，使腹腔內壓力增加，便可能誘發疝氣。劉卓靈發現近期因健身而患疝氣的個案增加，「當健身時過分用力，而腰背維持彎曲沒有挺直的話，可使腹部壓力過大形成疝氣。」此外，吃飽便立即運動、過急或過度鍛煉、健身至腹部十分痠痛的習慣都會增加患上疝氣風險。

易忽視嚴重性
早期小腸氣徵狀或者只在站立或咳嗽時，皮下突出一團軟組織，躺下時會消失；可能腫塊附近有拉扯的感覺，甚至感到疼痛，於搬重物、咳嗽或用力時更甚，但因為不太影響生活，令患者忽視其嚴重性。劉卓靈認為，「疝氣很少可自行復原，若發現患有此症應及早求醫，若不加理會疝氣愈來愈大，內臟有可能無法復位；病情惡化的話疝內的腸道受到絞窄壓迫，斷絕血液供應，會造成腸絞結壞死，若沒及時切除該段腸道，患者更有生命危險。」

須手術治療
疝氣並沒有藥物可治，因此必須採取外科疝氣修補手術。過往較常用傳統開腹手術，打開一個5至8厘米傷口修補腹壁；現時則較多採用微創形式做手術，只需要3個0.5至1厘米的小切口，就可完成修補。由於傷口較小，患者康復時間較短。劉卓靈提醒患者術後6至8星期才可做舉重、用力的運動，而且要遁序漸進，不要急於追趕以往的運動進度，「至於沒有疝氣的健身人士，如屬初學者建議由教練正確指導，因應狀況選擇合適的運動強度和密度；同時要多做核心肌群訓練，鞏固腹壁有助減少疝氣發生；訓練腹部肌肉，可考慮躺臥姿勢，會較安全；用力時要呼氣，切勿閉氣，有助減少腹部壓力。」

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在家健身如用力不當或姿勢有誤，或會誘發疝氣。
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劉卓靈指疝氣不能自行復原，應及早治療避免嚴重併發症。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/健身用力不當或誘發疝氣-275569
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