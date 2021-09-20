偷拍丨好奇？變態？性慾強？從心理學探討何謂「窺陰癖」

多得手機便利的拍攝能力，令「偷窺狂」由偷窺進化至偷拍。例如北京環球影城發生偷拍裙底案，犯案者竟是工作人員；無獨有偶，昨日港鐵尖沙咀站亦有兩名女子，遭據報是前記者的無業男偷拍裙底春光。其實社會上不時發生偷拍風化案，這些人一般被冠以「變態」、「痴漢」來形容，其實這種病態偷窺行為屬於性慾倒錯症(Paraphilia)中的「窺陰癖」。到底甚麼是窺陰癖？這些患者到底心裡面在想甚麼呢？

甚麼是性慾倒錯症？

所謂「性慾倒錯」是指對物體、情境或其它非典型對象感到具有性吸引力，簡單可解釋為非典型性癖好。由於「性癖好」屬於個人私隱，除非有案例發現才能被分類出來，美國精神醫學學會曾在《精神疾病診斷與統計手冊》列舉出已知的性慾倒錯列表，在香港較常見的包括戀物癖(如透過接觸女性內衣得到愉悅)、摩擦癖(以自身摩擦陌生人來得到快感)、露陰癖(俗稱露體狂)、戀童癖和今次提及的窺陰癖(俗稱偷窺狂)。

在外國還有更多超越常人想像的「性慾倒錯」分類，例如偏好人形公仔的「戀人偶癖」、渴望成為殘障人士的「慕殘」、從窒息得到快感的「自我窒息癖」和「窒息式性愛」等，數量繁多不能盡錄。以常人說話可謂「有幾變態得咁變態」！

甚麼是窺陰癖？

有心理學家認為，「偷窺」的欲望是源自幼年時期，從觀察自己的性器官所造成的心理現象。其實所有人小時候都會對因好奇心而有偷窺行為，只是長大後透過吸收知識和灌輸道德價值觀念，才會放棄這種好奇心驅使的行為。而如果這種偷窺行為反覆出現或持續存在，成為病態行為。如偷看他人親暱行為或性行為，或者偷看脫衣、偷看胸部、下體來讓自己性興奮，那就是「窺陰癖」。「窺陰癖」患病機率未明，好發於20至40歲男性，統計顯示這些人大多具人格不健全狀態，而且有內向、孤僻、缺乏與異性交往能力等特點。

為何會有「窺陰癖」？「窺陰癖」會否變露體狂甚至強姦？

其實導致「窺陰癖」的因素有很多，比較典型的是年幼時受到不良視覺性誘惑影響，如經常看母親的裸體。另一樣常見原因，是將窺陰行為跟自體性行為互相結合，如看偷拍片再自慰手淫，心理上將兩者形成因果連結關係。不過大多數患者內心都有自卑感，認為自己的能力和表現不好，還有的是其偷窺行為隱藏著對被偷窺對象的控制欲，甚至有被壓抑的攻擊性。基於患者的自卑心態，無勇氣作出更嚴重的犯罪行為，才會選擇偷窺、偷拍來滿足自己的欲望。

值得一提，「窺陰癖」會否引發露體行為甚至強姦？答案是「理論上不太可能」。因為「窺陰癖」的性興奮會隨自體性行為結束而平息，加上本身患者的性格特質，很難轉化成露體行為甚至強姦。而且外國有針對「窺陰癖」的統計性研究，發現東方國家較多「窺陰癖」，西方國家則較多「露陰癖」，相信是大家的文化和道德觀念有所差異引起。