先天性心臟病｜運動猝死大件事 宜定期評估

運動時突然心臟驟停、導致猝死的個案屢見不鮮，早前歐國盃中亦有球員因此在鬼門關前走了一圈，運動員的心臟健康不容忽視。這類通稱為心源性猝死的成因，包括了心血管疾病如冠心病、心律不正、先天性心臟病等。

季前身體檢查

運動員向來訓練有素，一般認為與心臟病無緣，但由於部分心臟疾病並無明顯病徵，到高強度的訓練或比賽時，便可能因心臟負過大而誘發心臟猝死。香港運動醫學及科學學會會長容樹恒教授表示，「為保障運動員生命安全，學會一直推動職業及精英運動員作季前身體檢查，有助及早找出心臟毛病或其他問題，繼而作出治療，避免悲劇發生。」

外國數據顯示賽季前身體檢查，有助減低運動相關心臟猝死風險。香港心臟病學及運動醫學團隊成員、香港中文大學內科及藥物治療學系助理教授馮以文就為建立本地數據，聯同其他專家發起研究，找出季前心臟評估在香港的重要性及潛在影響，並已取得初步數據。

加強過渡期護理諮詢

另一方面，先天性心臟病是常見先天缺陷，多達0.8%初生嬰兒有不同程度的心臟問題。患者即使在嬰孩時期已接受手術治療，但可能受心臟衰竭、心瓣等問題影響日常生活，而須持續定期覆診。部分情況較嚴重的患者長大後須轉介至成人心臟科持續護，但過渡期間或因缺乏相關知識，而疏於護理並阻礙了跟進過程，令病情惡化。為此香港兒童醫院心臟科團隊於2018年開始了「先天性心臟病過渡護理計劃」，提供過渡期諮詢計劃，並加強輔導患者的疾病認知、生活模式和自我護理能力。

香港兒童醫院兒童及青少年科心臟科中心顧問周百昌醫生及團隊，比較了17名青少年患者接受過渡期護理諮詢服務前後的情況，發現可提高患者的認知及改善健康生活習慣，包括對預防併發症十分重要的口腔護理及定期牙科檢查亦有改善，運動時數得以上升等，有助降低併發症風險。

提升大眾認知

同時香港心臟專科學院宣布成立兩個新分會「成人先天性心臟病學分會」及「運動心臟病學分會」，提升醫生相關的醫學知識和發展，並加強大眾對先天性心臟病的認知，推廣恆常運動習慣。香港心臟專科學院亦提醒市民應定期作心臟評估，運動時一旦出現胸痛、呼吸困難、心悸等可疑病徵，應立即停止並盡快求診。