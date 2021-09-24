免疫治療頭頸癌 存活率提升

本港頭頸癌在過去10年間，發病率上升超過三成，而且是男性十大常見癌症之一。過往轉移性頭頸癌主要以化療及標靶治療為一線治療，美國國家綜合癌症網絡(NCCN)最新指引則指出，可考慮使用免疫治療(PD-1抑制劑)單藥或聯合化療作一線治療，以提升整體存活率，為患者帶來新希望。



臨床腫瘤科專科醫生羅振基表示，頭頸癌代表原發於頭部和頸部的癌症，但就剔除了腦部、甲狀腺和鼻咽的腫瘤，「即包括鼻腔、口腔、喉部、口咽和下咽部分，病理表現以鱗狀上皮細胞癌為主，佔約八成，其他為腺癌、肉瘤、淋巴癌等。」



頸部淋巴腫大

頭頸癌發病年齡多為45歲或以上，男性患者較多，早期症狀會因應發病部位而有所不同，羅振基指，「鼻腔的話會鼻塞、流鼻血；口腔則有超過兩周不能愈合的潰瘍；咽喉部分會造成聲音沙啞、吞嚥困難等。而頸部淋巴腫大也是頭頸癌常見症狀，頸部淋巴分6個區塊，不同位置原發性頭頸癌會造成不同位置淋巴腫大，如舌癌會使低位頸淋巴腫脹。」

療效較單用標靶藥佳

早期頭頸癌經由手術或電療，痊愈機會相當大；當癌症出現轉移，治療以藥物為主。傳統上多採用化療及標靶藥物，不過近年NCCN則建議使用免疫治療PD-1抑制劑作為一線治療。根據一項第三期臨床研究，兩組分別只使用PD-1抑制劑及標靶治療的患者，追蹤4年後發現，免疫組別24個月及48個月的整體存活率分別有27%和15.4%，比標靶組別的19.1%和6.6%為高。如果PD-L1蛋白表達水平指標(CPS)大於或等於20的免疫組別患者，數字高達35.3%和21.6%。若免疫治療配合化療使用，而CPS大於或等於20的患者，48個月整體存活率更高，有28.6%。

羅振基認為，由於免疫治療需要約2個月才起效，病情較危急的患者可配合化療使用，「惟免疫治療的費用相對昂貴，未必所有患者都可負擔。另外，常見副作用有疲倦、噁心嘔吐、腹瀉、炎症等，大部分情況輕微，但偶爾也有嚴重個案。」



治療要及時

一名60歲男性口腔癌患者，面頰內長出腫瘤，2019年完成手術、電療和化療療程，7個月後復發遂向羅振基求診，面頰再被癌腫侵蝕，並經過皮膚散開到頸部，幾近穿破皮膚。與患者商討後決定試用免疫治療配合化療，首個療程後腫瘤開始縮小。6個療程後腫瘤消失，停止了化療，繼續用免疫治療，惟面至頸部留下一個大洞，未能愈合。經過數次療程，腫瘤再復發。患者返回公營醫院，並轉用標靶治療，現時腫瘤已消失不見。羅振基提醒大家若不幸患癌，治療須及時，否則即使癌症康復，也可能大大影響生活質素。

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