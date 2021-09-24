Am730
Am730
Am730
Am730
Health
兒童屙嘔 可大可小
34 分前
#Hashtags
屙嘔肚痛兒科專科病毒細菌腸胃炎炎症性腸病周期性嘔吐綜合症腸套疊腸扭轉功能性腹痛腸易激綜合症偏頭痛
兒童屙嘔 可大可小
news-images

兒童出現屙嘔肚痛，看似平常事，也是兒科醫生全年最常見的問題。但原來引致屙嘔肚痛的原因可大可小，簡單的可能是病毒或細菌感染造成的腸胃炎，但也可以是炎症性腸病、周期性嘔吐綜合症等問題，家長宜多留意孩子的徵狀，及早辨識不尋常的屙嘔肚痛。

不尋常屙嘔肚痛徵狀
1. 大便出血，或如芝麻糊色
2. 嘔黃疸水、嘔吐物有血
3. 嚴重肚痛、睡夢中因肚痛肚瀉而醒來
4. 食慾不振而影響生長、體重
5. 出現小便減少、沒有淚水等脫水表現

兒科專科醫生周中武指出，冬天、開學和考試期間，會較多屙嘔肚痛的個案，多因為飲食問題或者情緒緊張導致，「另一方面，亦有分急性和慢性屙嘔肚痛，急性多是腸胃炎，又或尿道感染和肺炎，而小朋友未必可準確分辨肚痛；腸套疊和腸扭轉也是嬰幼兒會出現肚痛、嘔吐的原因，前者會反覆劇痛又好轉，後者則會短時間令腸道壞死，要立即做手術。」

news-images
周中武指如果檢查後腸道並無異樣，便會診斷為功能性腹痛。

功能性腹痛無大礙

至於慢性屙嘔肚痛，則指持續超過兩個月的問題，而原來有5%至10%兒童有持續數月的腹痛，周中武表示當中多為功能性腹痛，對孩子健康和生活影響不大，長大後腸胃成熟，腹痛就會大大改善，「如果經過一些檢查如驗血、驗大便、腹部超聲波、發炎指數等都沒有發現異常，便會診斷為功能性腹痛，可以是消化不良、腸易激綜合症等。」
 

改變飲食可改善

家長要留意的是，孩子或會患上較嚴重的腸道疾病，例如炎症性腸病，較常見於10歲以上兒童，周中武認為近年發病率上升或與飲食習慣有關，「現時香港飲食較西化，食物中亦有添加劑、人工色素等，或刺激腸道出現此症，兒童會出現腹痛、血便、肛裂、肛周膿腫、肛周皮贅、肛瘺的徵狀，部分還會口腔潰瘍不愈、少數腿部出現紅斑節結。」部分患者情況不算嚴重，但不斷拖延下令體重下降、生長受阻才確診。治療上需要改變飲食習慣，如只可吃新鮮、少油清淡食物，部分患者更需要接受完整配方奶粉療程，代替所有其他食物，方得到改善。

news-images
家長可留意兒童糞便狀態，是否屬於第三至五正常類型。

定期嘔吐要留神

周期性嘔吐綜合症顧名思義是會反覆出現同一模式的嘔吐，非發病時完全沒有症狀。周中武解釋此症其實是偏頭痛在不同年紀的不同表現，10歲以下多為嘔吐，10歲以上兒童以肚痛為主，成年患者則是頭痛，「發作時可困擾患者數小時至7天，並有疲倦、口水過多、怕光等，常因飲食、睡眠不足、情緒不安而觸發。部分患者發作前有先兆，如可及時使用止嘔藥，可減輕症狀。如果情況嚴重，或須入院『吊鹽水』補充糖分幫助恢復。若發作頻密，便要考慮預防藥物。」
 

兒童屙嘔 可大可小

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/兒童屙嘔-可大可小-286886
#Hashtags
屙嘔肚痛兒科專科病毒細菌腸胃炎炎症性腸病周期性嘔吐綜合症腸套疊腸扭轉功能性腹痛腸易激綜合症偏頭痛

教主露底｜Anson Lo體脂有幾低？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
教主露底｜Anson Lo體脂有幾低？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多