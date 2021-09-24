兒童屙嘔 可大可小

兒童出現屙嘔肚痛，看似平常事，也是兒科醫生全年最常見的問題。但原來引致屙嘔肚痛的原因可大可小，簡單的可能是病毒或細菌感染造成的腸胃炎，但也可以是炎症性腸病、周期性嘔吐綜合症等問題，家長宜多留意孩子的徵狀，及早辨識不尋常的屙嘔肚痛。

不尋常屙嘔肚痛徵狀

1. 大便出血，或如芝麻糊色

2. 嘔黃疸水、嘔吐物有血

3. 嚴重肚痛、睡夢中因肚痛肚瀉而醒來

4. 食慾不振而影響生長、體重

5. 出現小便減少、沒有淚水等脫水表現

兒科專科醫生周中武指出，冬天、開學和考試期間，會較多屙嘔肚痛的個案，多因為飲食問題或者情緒緊張導致，「另一方面，亦有分急性和慢性屙嘔肚痛，急性多是腸胃炎，又或尿道感染和肺炎，而小朋友未必可準確分辨肚痛；腸套疊和腸扭轉也是嬰幼兒會出現肚痛、嘔吐的原因，前者會反覆劇痛又好轉，後者則會短時間令腸道壞死，要立即做手術。」

功能性腹痛無大礙

至於慢性屙嘔肚痛，則指持續超過兩個月的問題，而原來有5%至10%兒童有持續數月的腹痛，周中武表示當中多為功能性腹痛，對孩子健康和生活影響不大，長大後腸胃成熟，腹痛就會大大改善，「如果經過一些檢查如驗血、驗大便、腹部超聲波、發炎指數等都沒有發現異常，便會診斷為功能性腹痛，可以是消化不良、腸易激綜合症等。」



改變飲食可改善

家長要留意的是，孩子或會患上較嚴重的腸道疾病，例如炎症性腸病，較常見於10歲以上兒童，周中武認為近年發病率上升或與飲食習慣有關，「現時香港飲食較西化，食物中亦有添加劑、人工色素等，或刺激腸道出現此症，兒童會出現腹痛、血便、肛裂、肛周膿腫、肛周皮贅、肛瘺的徵狀，部分還會口腔潰瘍不愈、少數腿部出現紅斑節結。」部分患者情況不算嚴重，但不斷拖延下令體重下降、生長受阻才確診。治療上需要改變飲食習慣，如只可吃新鮮、少油清淡食物，部分患者更需要接受完整配方奶粉療程，代替所有其他食物，方得到改善。

定期嘔吐要留神

周期性嘔吐綜合症顧名思義是會反覆出現同一模式的嘔吐，非發病時完全沒有症狀。周中武解釋此症其實是偏頭痛在不同年紀的不同表現，10歲以下多為嘔吐，10歲以上兒童以肚痛為主，成年患者則是頭痛，「發作時可困擾患者數小時至7天，並有疲倦、口水過多、怕光等，常因飲食、睡眠不足、情緒不安而觸發。部分患者發作前有先兆，如可及時使用止嘔藥，可減輕症狀。如果情況嚴重，或須入院『吊鹽水』補充糖分幫助恢復。若發作頻密，便要考慮預防藥物。」



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