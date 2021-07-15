兒童睡眠窒息丨專注力變差 誤診ADHD 怎料是SAS！

中大研究指兒童如患有睡眠窒息症，長大後較易出現高血壓，長遠增患心血管疾病風險，故強烈呼籲家長不要輕視小朋友睡覺時打鼻鼾，以為是深層睡眠之故。原來家長要察覺孩子是否患上兒童睡眠窒息症(Sleep Apnea Syndrome，簡稱SAS)並不容易，皆因鼻鼾是睡眠的常見現象，有統計指每100個兒童，就有10至15個會有持續性鼻鼾問題，但原來日間專注力變差，竟是兒童睡眠窒息症的患病警號？

每4個有持續性鼻鼾 就有一個患病

兒童睡眠時打鼻鼾，家長會以為是由於孩子太疲倦之故。如引言提及每100個兒童，就有10至15個會有持續性鼻鼾問題，但原來每4個有持續性鼻鼾的兒童之中，就有一個患有兒童睡眠窒息症。而在香港，只要是18歲或以下人士有睡眠窒息問題，便可介定是「兒童睡眠窒息症」。然而患病大多數的年齡更小，只有14歲或以下；以成人為例，睡眠期間每小時有5次或以上停止呼吸，每次持續10秒或以上，即屬患病。然而對於兒童，每小時出現1次窒息情況亦不可接受。

為何兒童會有睡眠窒息？患病唔理有甚麼後果？

患童大多腺樣增殖體及扁桃腺過大而阻塞呼吸，令患者出現鼻塞和氣喘情況。由於睡眠窒息時供氧較平常低，心臟需要增加心跳來加大供應血液，然而供氧沒有增加令兒童加大呼吸以確保呼吸暢順，久而久之，心肌便會變得肥厚，心臟肌肉增生，增加高血壓及心臟病等風險。

為何專注力變差是患睡眠窒息警號？

由於兒童睡眠窒息症無明顯病徵，也不會產生痛楚，不過疾病會令孩子睡眠質素差，日間專注力便會降低，因此家長誤以為是ADHD過度活躍症，耽誤病情數個月甚至數年，才發現有問題。如果家長能夠發現孩子半夜睡覺時有持續氣喘問題，那會是明顯病徵，否則便要留意孩子的精神狀態及生活習慣是否有異，才能排除問題。

兒童睡眠窒息症能否根治？

有別於成人睡眠窒息症，之前提及患童多屬於腺樣增殖體及扁桃腺過大而阻塞呼吸，而腺樣增殖體只是兒童獨有，一般會在14至15歲慢慢消失。當然亦可透過內窺鏡切除手術，先將扁桃腺切除擴闊呼吸道，然後再將腺樣增殖體切除，約1小時便完成手術，安全高效，2星期內即可康復。而臨床8成兒童睡眠窒息症患者，能夠在手術完全根治問題。