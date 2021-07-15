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兒童睡眠窒息丨專注力變差 誤診ADHD 怎料是SAS！
2 小時前
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兒童睡眠窒息睡眠窒息中大高血壓疲倦深層睡眠鼻鼾停止呼吸腺樣增殖體扁桃腺心肌肥厚鼻塞氣喘專注力ADHD內窺鏡切除
兒童睡眠窒息丨專注力變差 誤診ADHD 怎料是SAS！
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兒童睡眠時打鼻鼾，家長會以為是由於孩子太疲倦之故。(互聯網圖片)

中大研究指兒童如患有睡眠窒息症，長大後較易出現高血壓，長遠增患心血管疾病風險，故強烈呼籲家長不要輕視小朋友睡覺時打鼻鼾，以為是深層睡眠之故。原來家長要察覺孩子是否患上兒童睡眠窒息症(Sleep Apnea Syndrome，簡稱SAS)並不容易，皆因鼻鼾是睡眠的常見現象，有統計指每100個兒童，就有10至15個會有持續性鼻鼾問題，但原來日間專注力變差，竟是兒童睡眠窒息症的患病警號？

每4個有持續性鼻鼾 就有一個患病
兒童睡眠時打鼻鼾，家長會以為是由於孩子太疲倦之故。如引言提及每100個兒童，就有10至15個會有持續性鼻鼾問題，但原來每4個有持續性鼻鼾的兒童之中，就有一個患有兒童睡眠窒息症。而在香港，只要是18歲或以下人士有睡眠窒息問題，便可介定是「兒童睡眠窒息症」。然而患病大多數的年齡更小，只有14歲或以下；以成人為例，睡眠期間每小時有5次或以上停止呼吸，每次持續10秒或以上，即屬患病。然而對於兒童，每小時出現1次窒息情況亦不可接受。

為何兒童會有睡眠窒息？患病唔理有甚麼後果？
患童大多腺樣增殖體及扁桃腺過大而阻塞呼吸，令患者出現鼻塞和氣喘情況。由於睡眠窒息時供氧較平常低，心臟需要增加心跳來加大供應血液，然而供氧沒有增加令兒童加大呼吸以確保呼吸暢順，久而久之，心肌便會變得肥厚，心臟肌肉增生，增加高血壓及心臟病等風險。

為何專注力變差是患睡眠窒息警號？
由於兒童睡眠窒息症無明顯病徵，也不會產生痛楚，不過疾病會令孩子睡眠質素差，日間專注力便會降低，因此家長誤以為是ADHD過度活躍症，耽誤病情數個月甚至數年，才發現有問題。如果家長能夠發現孩子半夜睡覺時有持續氣喘問題，那會是明顯病徵，否則便要留意孩子的精神狀態及生活習慣是否有異，才能排除問題。

兒童睡眠窒息症能否根治？
有別於成人睡眠窒息症，之前提及患童多屬於腺樣增殖體及扁桃腺過大而阻塞呼吸，而腺樣增殖體只是兒童獨有，一般會在14至15歲慢慢消失。當然亦可透過內窺鏡切除手術，先將扁桃腺切除擴闊呼吸道，然後再將腺樣增殖體切除，約1小時便完成手術，安全高效，2星期內即可康復。而臨床8成兒童睡眠窒息症患者，能夠在手術完全根治問題。

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兒童專注力降低，家長會以為是ADHD，怎料是兒童睡眠窒息。(互聯網圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/兒童睡眠窒息丨專注力變差-誤診adhd-怎料是sas！-276461
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