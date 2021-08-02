兒童瞓捩頸 或屬特殊頸椎病勿忽視

當兒童出現頸痛、斜頸或者瞓捩頸，父母或會帶小朋友睇跌打或物理治療，不過如果是寰樞椎旋轉脫位(AARD)甚或「枕骨寰樞椎旋轉脫位」(OAARD)的兒童脊柱畸形問題，不當治隨時加劇病情，甚至引起致命神經損傷。

頸椎異常旋轉脫位

AARD一般影響12歲以下兒童，特徵是頸部第一和第二椎骨間的異常旋轉脫位，而港大醫學院矯形及創傷外科學系專家認為，OAARD很大可能是延誤治療所引致。港大醫學院矯形及創傷外科學系團隊參考全球文獻及2019年至2021年間於大口環根德公爵夫人兒童醫院以及瑪麗醫院收治的病例，作臨床及放射學分析。

嚴重須做頸椎融合手術

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍醫生指，「研究過過程包括X光、頸椎及顱骨動態電腦掃描，以及使用3D打印的脊柱模型模仿枕骨(顱骨)、寰椎(第一頸椎)和樞椎(第二頸椎)的旋轉關係。結果發現如不及早發現，AARD會因顱骨異常反脫位而惡化。本地的10個病例中，便有一半要作Halo重力牽引治療，有兩個更須作頸椎融合手術。」

及早診斷

如可及早診斷，AARD可透過消炎藥、下巴牽引等非入侵治療處理，延誤診斷的話，除治療複雜程度更高、導致頸部及面部畸形及頭頸活動幅度永久減少，高日藍更指，如在未復位時遇到意外碰撞，枕骨和第一頸椎的異常脫位或造成生命危險，「因此家長須提高警覺，若有懷疑應及早轉介專科醫生跟進，亦不建議作手法治療，以免病情惡化。」