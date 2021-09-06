兒童身高知多D

孩子的成長往往是父母最為擔心的一環。「我的孩子很矮小，正常嗎？ 會否有病？」「矮小有藥物治療嗎？」

孩子長得矮小主要是受內在遺傳因素和外界環境因素影響。影響生長發育的因素一般可以分為非病理性或病理性。若孩子的平均身高低於生長線的第三百分位或身高偏離原有的生長線就應徵詢醫生意見。

身材矮小的初步評估包括：

病史 (如：孩子出生的週數、體重及身長、母親妊娠情況、孩子的飲食、生長發育情況、病歷及藥物、父母的身高及生長發育史等等) 計算孩子的生長速率 父母身高的中位數 體格檢查 (身高體重的測量、身體面容的特殊徵狀、肢體比例、發育期數、各個器官的檢查等)。

進一步的檢查會視乎情況而定，如抽血常規檢查、骨齡、甲狀腺功能、類胰島素生長因子、生長激素測試等等 。

治療方面，主要是針對病理本身。大多數身材矮小的孩子是非病理性，如遺傳，發育遲緩及不明原因的矮小症，一般不需要治療。若確診為生長激素缺乏症、特納綜合症、慢性腎衰竭、普拉德威利綜合症及SHOX基因缺失症，此五類病人現時可在政府資助下接受生長激素治療。接受治療的孩子需每天注射生長激素。不良副作用包括水腫、 良性顱內高壓症導致頭痛、高血糖甚至糖尿病。這些副作用一般於停藥後便會消除。不過，也有罕見但嚴重的副作用如股骨骺滑脫，需要接受手術治療。

想孩子身高有所提升，平時應有均衡營養、充足睡眠及多做運動。若孩子的平均身高低於生長線的第三百分位或身高偏離原有的生長線就應徵詢醫生意見。

施頴珊醫生

兒科專科醫生

