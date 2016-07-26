全球率先採用唾液樣本

無創無痛15分鐘自我檢測新冠病毒抗體

接種疫苗，誘發身體產生抗體免受病毒感染，是目前最簡單及最有效對抗2019冠狀病毒病(COVID-19)的方法。然而，每個人身體對疫苗的免疫反應不一，完成接種兩劑疫苗14天後，想知道身體有否產生抗體，最準確的方法就是接受抗體檢測。



過往要檢測體內是否已成功產生新冠病毒抗體，需要透過抽血檢測，做法令不少人卻步。近日，市面上就出現一款最新獲歐盟認證(CE Mark)、美國食品及藥物管理局緊急使用授權(FDA-EUA)、全球率先利用唾液樣本的「CovAbScreen™抗先檢」新型冠狀病毒抗體快速唾液檢測棒，可以讓市民無痛、輕鬆地自我檢測，15分鐘即可知道結果。

有效檢測新冠病毒全部3種抗體

使用「CovAbScreen™抗先檢」時，只需在牙齦線上輕輕抹拭以採集唾液樣本，之後便能夠準確檢測出接種新冠疫苗後或受新冠病毒感染後所產生的全部3種抗體IgA、IgM及IgG。



IgA抗體在黏膜免疫功能上擔任重要角色，覆蓋保護上下呼吸道、肺部和腸道，在病毒到達上皮細胞之前產生中和作用。研究顯示，IgA抗體較IgG及IgM抗體能更早主導、更強力地發揮新冠病毒免疫反應。「CovAbScreen™抗先檢」的靈敏度高達97.6%，而特異度亦達至98.8%，並可在室溫中儲存。由於「CovAbScreen™抗先檢」以COVID-19康復期患者抗體水平作研發參考，若用家的檢測結果呈陽性，即很大機會已經擁有與康復期患者相若的有效免疫力水平。

新冠病毒抗體快速檢測使用方法：

示範短片：https://covabscreen.com/covabscreen-video/

CovAbScreen™抗先檢

新冠病毒抗體快速唾液檢測棒

銷售點：全線香港屈臣氏分店及屈臣氏網店