全球防疫排名丨香港升上第18位 台灣跌至第41 中美貼近分別排24、25位

Delta變種病毒肆虐全球，根據《彭博》全球防疫韌性排行榜(Covid Resilience Ranking)的8月最新排名走勢，挪威繼續保持榜首，而多日錄得「本地零確診」的香港，其排名較7月時的第30位，勁升12級至第18位，緊貼意大利和羅馬尼亞，得分為整數的71分；至於早前爆出疫情的台灣，自5月爆疫前的全球第5位，暴跌至8月最新的第41位，比埃及(第39位)和墨西哥(第40位)為差。

以解封進度、疫情狀況及生活品質3大指標計算排名

《彭博》全球防疫韌性排行榜是由解封進度、疫情狀況及生活品質3大指標，配合12項小指標來計算評分。其中「解封進度」指封關嚴重性、航班載客力、對已接種疫苗旅客的開放自由度等；「疫情狀況」指確診和死亡率；「生活品質」指當地疫情下的經濟生活與社區流動性等。

香港航班載客力影響評分

縱觀3項指標，香港大致表現不俗，惟獨航班載客力一項為「-85.5%」屬於最差級別，反映政府認真考慮逐步放寬跨境人流管制政策。至於台灣得分為57.2，其中社區流動性一項為-25.6%，反映早前台灣提高疫情警戒級別，致部分縣市封城。無獨有偶，中國(第24位)和美國(第25位)這對「難兄難弟」則是同分的69.5，較7月分別下滑了15和20級。

網址：https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/