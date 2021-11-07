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冬天養生 做足保暖
1 小時前
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冬季乾燥保暖百會翳風大椎穴暖包艾草薑粉關節舊患跑步單車桑寄生土茯苓薏米水溫補烏雞黑豆生地湯
冬天養生 做足保暖
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立冬剛過，即代表已正式進入冬季。《月令七十二候集解》指出，「立，建始也」、「冬，終也，萬物收藏也」。意思是秋季作物全部收曬完畢，收藏入庫，萬物要準備好好休息過冬，規避寒冷。都市生活冬季未必可以休息，但我們也要做好保暖工夫。

 註冊中醫師李廣冀表示，冬季最常見問題是乾燥，致皮膚爆拆，甚至斷髮掉髮，「皮膚的處理方法很簡單，使用油分較重的潤膚膏便可保濕，例如乳木果油、馬油、凡士林、甘油、橄欖油等。頭髮要保養則首要注意休息，必須晚上11時前睡覺。」

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李廣冀提醒心血管病患者，睡到一半上洗手間時要注意起身的速度，避免過快致心血管負荷急升。

三大穴位須保暖

冬天保暖，李廣冀強調要注意三個穴位，包括百會、翳風及大椎穴，「百會穴位於頭頂，是諸陽之會，十分重要，因此冬天要好好保護；而翳風穴位於耳朵後方凹陷處，睡覺時必須保護，不能當風，否則會增加面癱風險；大椎穴則於頸椎第七節，如果陽氣不足，氣血不能通過大椎穴往頭部，便會阻礙全身氣血通暢，或引致頭暈、頭痛、失眠等。大椎穴同時可影響左右肩氣血，不暢通的話會增加肩周炎、肩部肌肉勞損等的風險。」因此外出時宜用頸巾、帽子等保暖。

此外，手腳冰冷人士，平時可簡單用暖包紓緩問題，晚上亦不妨用艾草薑粉泡腳。李廣冀補充，「艾草有止癢、暖宮、溫經散寒的作用，對香港腳、宮寒有幫助。而薑粉有溫通經絡作用，可減少抽筋、幫助睡眠、減低風寒濕痺。」

日常鍛煉減關節不適

另一方面，氣溫下降容易使關節不靈、舊患發作。李廣冀認為關節舊患最重要是日常的鍛煉，「如果不活動的話關節情況會變差，所以不可不活動；不過又不可以太操勞，否則會加劇關節問題，例如平日買菜、買米等，拿重物最好不要超過5公斤。關節沒腫痛的話，可以跑步鍛煉，但於關節炎發作期就應踩單車代替，減低負荷。舊患如果有腫無痛，可以飲桑寄生土茯苓薏米水，幫助恢復；但同時有痛的話，便要多休息，並熱敷理療。」

三高感冒勿過量進補

冬天屬進補時機，但不代表人人適合大補特補，李廣冀指，「冬天可適量進食薑、葱、蒜、紅棗、羊肉等溫補食物，但要留意若本身屬於體質濕熱人士，如三高、痛風者，就不宜過量進食；另外，患上感冒的時候也不應補益太多。」

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烏雞黑豆生地湯有養肝腎的功效，適合冬天飲用。

食療推介：

烏雞黑豆生地湯

材料：
黑豆───150克
製何首烏─12克
生地───15克
烏雞───1隻
蜜棗───2粒
生薑───5克
鹽────適量

做法：
洗淨材料，煲2.5小時，再放適量鹽調味即可。

冬天養生 做足保暖

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/健康/冬天養生-做足保暖-292161
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