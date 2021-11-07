冬天養生 做足保暖

立冬剛過，即代表已正式進入冬季。《月令七十二候集解》指出，「立，建始也」、「冬，終也，萬物收藏也」。意思是秋季作物全部收曬完畢，收藏入庫，萬物要準備好好休息過冬，規避寒冷。都市生活冬季未必可以休息，但我們也要做好保暖工夫。

註冊中醫師李廣冀表示，冬季最常見問題是乾燥，致皮膚爆拆，甚至斷髮掉髮，「皮膚的處理方法很簡單，使用油分較重的潤膚膏便可保濕，例如乳木果油、馬油、凡士林、甘油、橄欖油等。頭髮要保養則首要注意休息，必須晚上11時前睡覺。」

三大穴位須保暖

冬天保暖，李廣冀強調要注意三個穴位，包括百會、翳風及大椎穴，「百會穴位於頭頂，是諸陽之會，十分重要，因此冬天要好好保護；而翳風穴位於耳朵後方凹陷處，睡覺時必須保護，不能當風，否則會增加面癱風險；大椎穴則於頸椎第七節，如果陽氣不足，氣血不能通過大椎穴往頭部，便會阻礙全身氣血通暢，或引致頭暈、頭痛、失眠等。大椎穴同時可影響左右肩氣血，不暢通的話會增加肩周炎、肩部肌肉勞損等的風險。」因此外出時宜用頸巾、帽子等保暖。

此外，手腳冰冷人士，平時可簡單用暖包紓緩問題，晚上亦不妨用艾草薑粉泡腳。李廣冀補充，「艾草有止癢、暖宮、溫經散寒的作用，對香港腳、宮寒有幫助。而薑粉有溫通經絡作用，可減少抽筋、幫助睡眠、減低風寒濕痺。」

日常鍛煉減關節不適

另一方面，氣溫下降容易使關節不靈、舊患發作。李廣冀認為關節舊患最重要是日常的鍛煉，「如果不活動的話關節情況會變差，所以不可不活動；不過又不可以太操勞，否則會加劇關節問題，例如平日買菜、買米等，拿重物最好不要超過5公斤。關節沒腫痛的話，可以跑步鍛煉，但於關節炎發作期就應踩單車代替，減低負荷。舊患如果有腫無痛，可以飲桑寄生土茯苓薏米水，幫助恢復；但同時有痛的話，便要多休息，並熱敷理療。」

三高感冒勿過量進補

冬天屬進補時機，但不代表人人適合大補特補，李廣冀指，「冬天可適量進食薑、葱、蒜、紅棗、羊肉等溫補食物，但要留意若本身屬於體質濕熱人士，如三高、痛風者，就不宜過量進食；另外，患上感冒的時候也不應補益太多。」

食療推介：

烏雞黑豆生地湯

材料：

黑豆───150克

製何首烏─12克

生地───15克

烏雞───1隻

蜜棗───2粒

生薑───5克

鹽────適量

做法：

洗淨材料，煲2.5小時，再放適量鹽調味即可。

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